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王貞治盃青棒／4日開打 有意選秀球員力求被看見

中央社 / 台北3日電
110年王貞治盃全國青棒錦標賽4日將開打，共16支球隊參賽，冠軍隊取得小馬青棒代表權，此賽事也是國內外球探關注焦點，青棒應屆畢業生有意投入選秀者力求表現。圖為上屆比賽新北市隊於109年5月10日奪冠畫面。（中華民國棒球協會提供）
110年王貞治盃全國青棒錦標賽4日將開打，共16支球隊參賽，冠軍隊取得小馬青棒代表權，此賽事也是國內外球探關注焦點，青棒應屆畢業生有意投入選秀者力求表現。圖為上屆比賽新北市隊於109年5月10日奪冠畫面。（中華民國棒球協會提供）

年度國內青棒選拔賽5 月陸續舉行，明天王貞治盃青棒賽開打，共16支球隊參賽，冠軍隊取得小馬青棒代表權，此賽事也是國內外球探關注焦點，青棒應屆畢業生有意投入選秀者力求表現。

110年王貞治盃全國青棒錦標賽將於明天在嘉義縣稻江學院棒球場開打，此次總計16支球隊參賽，為2021年美國小馬聯盟帕馬級青棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊伍將以縣市學校名稱代表參賽，不再用中華隊名義出賽。

王貞治盃預賽採分組雙敗淘汰賽制，4強決賽將移回新北三重棒球場舉行，上屆冠軍新北市隊首戰與新竹市隊交手，上屆亞軍桃園市隊首戰則與彰化縣隊交手。

110年玉山盃全國青棒錦標賽則將於17日接力登場，為2021年第30屆世界盃青棒賽國內選拔賽，預賽採分組雙敗淘汰賽制，分別在台中台體大棒球場與三重棒球場舉行，26日起勝、敗部冠軍戰將移回天母棒球場舉行，冠軍預計29日出爐。

此次玉山盃總計18支球隊參賽，上屆冠軍為桃園市隊，首戰將與花蓮縣隊交手，上屆亞軍高雄市隊首戰則將與新竹縣隊交手。

根據規定，王貞治盃冠軍隊在選拔賽結束前未獲美國小馬聯盟總部通知國際賽事取消消息，則冠軍隊職員不得再參加當年度棒協舉辦的其他青棒選拔賽，但玉山盃國手選拔也會納入王貞治盃、木棒聯賽表現優秀球員。

由於玉山盃青棒賽有參賽年齡限制，部分高三球員僅能打王貞治盃青棒賽，對畢業有意投入中職選秀的超齡球員來說，王貞治盃是高中生涯最後大賽舞台，也希望打出好表現吸引各球團目光。

王貞治盃 棒球 玉山盃

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