中職／高國麟補足打席 本周有機會空降打擊王

富邦悍將隊近況不振，未有任何球員在打擊排行榜名列前16，不過高國麟目前打擊率3成81，本周如果補足打席數，很有機會空降打擊王，取代樂天桃猿隊林泓育（3成65暫居榜首）的地位。

悍將出賽33場，球員想要上榜，必須要有103個打席，高國麟差了6個，若在悍將本周5場比賽固定出賽，應有機會補足打席數，躍居打擊王，最大重點是打擊也要繼續穩定才行。

悍將目前只有3名球員打席符合聯盟規定，林益全2成36、林哲瑄2成26、李宗賢2成18在打擊榜名列17到19，團隊打擊率2成44在中職5隊排名第4，只贏味全龍隊的2成20。

高國麟本季出賽29場，84個打數揮出32支安打，包括3支全壘打、6支二壘打，32安紀錄在全聯盟並列第9，也是全隊最多，得18分同樣是悍將球員最佳數字。