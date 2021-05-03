快訊

日本也有鄭成功神話？呼應戰爭的《國姓爺合戰》

疾管署科長立法院後門昏倒送醫 周志浩證實回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／打擊榜前16名竟無悍將球員 林益全2成36名列17

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
富邦悍將林益全。 報系資料照
富邦悍將林益全。 報系資料照

中職本季賽事打完前83戰，球季賽已經進行超過1/4，目前打擊排行榜共有20名球員，樂天桃猿林泓育打擊率3成65暫居榜首，味全龍隊劉基鴻2成吊車尾。

值得一提的是，打擊榜前10傑完全沒有富邦悍將隊球員的名字，甚至前16名也看不見，林益全2成36名列17已是全隊最優。

林泓育是全聯盟唯一打擊率超過3成5的打者（符合規定打席），中信兄弟隊王威晨3成40名列第2，統一獅隊林安可3成暫居第3，其餘球員無人達到3成門檻。

悍將昨天在新莊球場以6：4擊敗獅隊，終止3連敗，但總教練洪一中賽後表情有些嚴肅，認為隊上打者一直以來，揮棒打到壞球的機率很高，追打壞球的情況一再發生，可能和重心移動有關，打擊教練必須找出原因。

悍將只有3名球員進入打擊榜，林哲瑄2成26、李宗賢2成18分別排名18、19，高國麟打擊率雖有3成81，但只有97個打席，比規定數少了6個，因此無法入榜。

目前打擊榜前10傑只缺悍將球員，龍隊李凱威2成81暫居第10。

林泓育 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

中職／滿壘打回來 悍將中斷13打席滿壘未敲安

中職／對徐若熙吞4K 林益全看影片檢討

中職／3局怒吼下丘 徐若熙對自己生氣

中職／羅力vs.古林連演3集 林益全看賽程bug「有樂趣」

相關新聞

中職／打擊榜前16名竟無悍將球員 林益全2成36名列17

中職本季賽事打完前83戰，球季賽已經進行超過1/4，目前打擊排行榜共有20名球員，樂天桃猿隊林泓育打擊率3成65暫居榜首...

中職／林旺億宣布退休 在龍隊結束球員生涯

味全龍32歲右投手林旺億決定高掛球鞋，結束職棒生涯，他今天透過經紀公司粉絲專頁宣布，即日起退休，不再延續球員生涯。

中職／5隊洋投體檢 獅隊最罩、悍將打線拖慢勝投進帳

中職32年上半季爭霸進度過半，統一獅隊率先搶下20勝，占據爭冠有利位置，3洋投的表現絕對是第一功臣，攤開5隊洋投成績單，...

日職／火腿預計7日復賽 王柏融有望對上宋家豪、田中將大

遇上黃金周，日本職棒賽事周一不休兵，西武獅隊今天下午4點45分起先在主場迎接歐力士隊，踢館3連戰，居隊上打擊王的吳念庭尋...

韓職／從「韓國大谷」到「韓職歐提茲」 姜白虎持續進化中

21歲南韓強打姜白虎高中時期因為能投又能打，被譽為「韓國大谷翔平」，進入職棒後專職野手，強打能力吸引大聯盟球探關注，更是盛讚他為「韓職歐提茲」，而他的打擊成績仍持續在進步當中。 2017年姜白虎

春季聯賽／屏東紅尾無緣晉級 複決賽隊伍確定

全國成棒春季聯賽晉級隊伍確定，成軍首年的屏東紅尾隊今天終戰與社會隊強權台灣電力交手，兩隊6比6握手言和，比較積分後，屏東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。