中職／打擊榜前16名竟無悍將球員 林益全2成36名列17

中職本季賽事打完前83戰，球季賽已經進行超過1/4，目前打擊排行榜共有20名球員，樂天桃猿隊林泓育打擊率3成65暫居榜首，味全龍隊劉基鴻2成吊車尾。

值得一提的是，打擊榜前10傑完全沒有富邦悍將隊球員的名字，甚至前16名也看不見，林益全2成36名列17已是全隊最優。

林泓育是全聯盟唯一打擊率超過3成5的打者（符合規定打席），中信兄弟隊王威晨3成40名列第2，統一獅隊林安可3成暫居第3，其餘球員無人達到3成門檻。

悍將昨天在新莊球場以6：4擊敗獅隊，終止3連敗，但總教練洪一中賽後表情有些嚴肅，認為隊上打者一直以來，揮棒打到壞球的機率很高，追打壞球的情況一再發生，可能和重心移動有關，打擊教練必須找出原因。

悍將只有3名球員進入打擊榜，林哲瑄2成26、李宗賢2成18分別排名18、19，高國麟打擊率雖有3成81，但只有97個打席，比規定數少了6個，因此無法入榜。

目前打擊榜前10傑只缺悍將球員，龍隊李凱威2成81暫居第10。