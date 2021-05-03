日職／火腿預計7日復賽 王柏融有望對上宋家豪、田中將大

遇上黃金周，日本職棒賽事周一不休兵，西武獅隊今天下午4點45分起先在主場迎接歐力士隊，踢館3連戰，居隊上打擊王的吳念庭尋求續有好表現；火腿歷經新冠肺炎群聚確診危機，要到7日起與樂天金鷲隊的3連戰才會復賽，王柏融有機會碰上田中將大，由ELEVEN體育家族負責轉播。

王柏融上周升上一軍，兩位「台灣至寶」王柏融、吳念庭本季第一次交手就上演攻防戰，吳念庭在火腿隊滿壘時大秀美技守備，攔截王柏融強勁滾地球並迅速回傳本壘，沒收王柏融為球隊建功的好機會。

西武目前暫居太平洋聯盟第四，今天下午4點45分起先在主場迎接歐力士隊踢館3連戰，休息1天後，周五開啟三天作客軟銀鷹隊之旅，吳念庭上周連續10場安打中斷，但是攻守狀況不錯，打擊率2成82暫居西武打擊王。

西武今起交手歐力士，首戰要面對宮城大彌，西武首次派出擁有大聯盟資歷的洋投德莫迪（Matt Dermody），希望可以取勝，西武跟排名第五的歐力士僅有0.5場勝差，3連戰勢必守住主場才不會讓歐力士超車排名。西武周五前進福岡巨蛋，軟銀目前聯盟排名第二，兩隊本季交手由西武以4勝1敗1和佔上風，且吳念庭對軟銀打點進帳最多，本周尋求持續為球隊建功。

火腿因為疫情關係，延後對決羅德的3連戰，周五在主場迎戰樂天，王柏融有機會與宋家豪投打對決，並有可能在周六首次碰頭田中將大；宋家豪目前連5場無失分，今起作客軟銀3連戰，本季對決軟銀的防禦率還是完美的0，本周要繼續守住紀錄。

ELEVEN體育家族的中華職棒轉轉播部分，本周還有樂天桃猿以及味全龍隊主場，猿隊明天先與富邦悍將隊展開二連戰，再相繼與中信兄弟、統一獅、味全龍隊交手，猿隊本季主場優勢不再，與悍將隊對決為1勝4敗；龍隊明天要先對兄弟挑戰中止對戰三連敗，周三起對上最畏懼的獅隊，要尋求對戰首勝。