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中職／獅隊廟宇季餅總壓軸登場 赴天后宮參拜拚冠

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
「統一獅Ｘ廟宇季 有球必應」主題活動，將走訪龍崎文衡殿、南鯤鯓代天府及安平開台天后宮。圖／統一獅隊提供
「統一獅Ｘ廟宇季 有球必應」主題活動，將走訪龍崎文衡殿、南鯤鯓代天府及安平開台天后宮。圖／統一獅隊提供

統一獅隊與台南在地廟宇合作，5月推出「統一獅Ｘ廟宇季 有球必應」主題活動，將走訪龍崎文衡殿、南鯤鯓代天府及安平開台天后宮，今天公布壓軸場安平開台天后宮的出席卡司，將由總教練林岳平率領古林睿煬林靖凱蒞臨參拜。

「統一獅Ｘ廟宇季 有球必應」主題活動，從5月1日到16日推出不同活動與民眾一起互動，感受棒球魅力，並邀請信眾一起走入球場感受棒球魅力。

昨天施子謙、傅于剛及陳重羽前進龍崎文衡殿，獲得民眾踴躍熱情歡迎，本周六將由吳桀睿、劉軒荅及姚雨翔代表，前往南鯤鯓代天府與信眾一起互動同樂遊戲。

周日上午10點30分到11點30分，廟宇季有求必應巡迴第三站，將前進安平開台天后宮，「餅總」率領古林睿煬及林靖凱蒞臨參拜，並與民眾進行互動遊戲及球星簽名會，並邀請台南民眾一起進場力挺職棒賽事，成為獅子軍最大聲援後盾，力拚上半季冠軍殊榮。

獅隊與安平開台天后宮很有淵源，2016年開訓活動首度來到安平開台天后宮舉辦，而去年勇奪隊史第10座總冠軍後，獅子軍全隊於去年11月特地返回廟宇還願，感謝媽祖庇佑。

本次活動除了邀請獅隊選手出席外，萊恩也會擔任遊戲關主，活動現場也規畫互動遊戲關卡，邀請大家一起來同樂，安平開台天后宮也特別準備許多精美禮物贈送給民眾，包括頭獎安平天后宮16歲紀念帽、參加獎安平天后宮媽祖電繡御守，每項贈品限量贈送。

統一獅 古林睿煬 林靖凱 林岳平

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