春季聯賽／屏東紅尾無緣晉級 複決賽隊伍確定
全國成棒春季聯賽晉級隊伍確定，成軍首年的屏東紅尾隊今天終戰與社會隊強權台灣電力交手，兩隊6比6握手言和，比較積分後，屏東紅尾隊確定無緣晉級，由安永鮮物取得晉級資格。
110年全國成棒甲組春季聯賽3月23日開打，預賽分3組進行，社會隊分在A組，大學隊分在B、C組，預賽採分組循環賽制，分組前4名晉級複決賽，複決賽採雙敗淘汰賽制，冠軍最快5月18日出爐。
屏東紅尾隊去年底成軍，今年首度在春季聯賽中亮相，成軍首個盃賽打出不錯表現，春季聯賽最後兩場比賽都碰上國內社會隊強權，昨天與合作金庫隊交手以1比2輸球，今天預賽最終戰與台灣電力成棒隊交手。
屏東紅尾隊2局靠著蔡友達陽春砲先馳得點，6局台電靠著接連安打、保送單局攻下3分，翻轉戰局，7局台電蔡智榆開轟，2分砲將比數拉開至5比1領先。
屏東紅尾隊8局再起攻勢，靠著接連保送、短打推進，王榆銓適時安打送回2分，台電9局靠著陳瑞慕陽春砲多添1分保險分，屏東紅尾隊9局下靠著接連保送、安打、暴投追回3分，扳平比數，但攻勢沒有延續，兩隊終場握手言和。
賽後屏東紅尾隊戰績9勝7敗2和、積分29分，分組預賽排名第5，安永鮮物積分30分排名第4，A組預賽排名底定，安永鮮物取得晉級資格，合作金庫、台灣電力、新北禾聯也都晉級決賽。
大學隊晉級隊伍則分別為富邦公牛（台灣體大）、台北市大、台灣啤酒（國立體大）、台灣運彩（輔仁大學）、台東大學、南華大學、文化大學和列特博生技（萬能科大）。
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