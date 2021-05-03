韓職／從「韓國大谷」到「韓職歐提茲」 姜白虎持續進化中

21歲南韓強打姜白虎高中時期因為能投又能打，被譽為「韓國大谷翔平」，進入職棒後專職野手，強打能力吸引大聯盟球探關注，更是盛讚他為「韓職歐提茲」，而他的打擊成績仍持續在進步當中。

2017年姜白虎在韓職選秀會以狀元身分被KT巫師選進，18年菜鳥球季就敲出單季29轟84分打點，拿下新人王，19、20賽季也繳出攻擊指數（OPS）0.9以上的頂尖成績。

戰績15勝10負的KT巫師暫居聯盟第二，姜白虎在打擊區上的貢獻絕對功不可沒，開季至今一個月，打擊三圍是令人瞠目結舌的 .418/.474/.551，不過長打不多，全壘打只有2支，純長打率僅.133。

然而撇除長打表現，姜白虎的三振率從生涯平均的17.7%到9.7%，這代表他在本壘板紀律上有長足的進步，《FanGraphs》作家金成珉透露即使長打率低，但姜的擊球初速仍在韓職名列前茅，考量到他年僅21歲，未來繼續進步是可以預期的。