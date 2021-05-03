中職／5隊洋投體檢 獅隊最罩、悍將打線拖慢勝投進帳

中職32年上半季爭霸進度過半，統一獅隊率先搶下20勝，占據爭冠有利位置，3洋投的表現絕對是第一功臣，攤開5隊洋投成績單，獅隊堪稱一支獨秀。

各隊都已賽31場以上，獅隊上周「刷」進4勝1敗大進補，以20勝14敗、勝率5成88居龍頭，以1.5場勝差領先居次的中信兄弟隊，也是今年第一支取得20勝的球隊。

獅隊可以在戰績榜上搶占先機，洋投表現絕對是關鍵，扭轉去年上半季連洋投都找不齊的窘境，今年回鍋的冠軍3洋投表現強悍，泰迪、布雷克、猛威爾合計繳出12勝5敗、防禦率2.28，表現狠甩其他4隊。

兄弟洋投合計8勝7敗、防禦率3.96，但這8勝有7勝是德保拉一個人搞定，等於另外兩人萊福力、加百利對勝場幾乎零貢獻，兄弟苦等新外援加入戰局，羅傑斯與高野圭佑都已經「出關」、前往二軍報到，格里斯則是上周抵台、尚在隔離中。

味全龍隊洋投合計6勝7敗、防禦率3.20，已經離台的布里悍貢獻4勝1敗、防禦率0.60，當然是撐起這項數據的最大金主；另一位先發洋投鋼龍目前出賽5場，拿下1勝2敗、防禦率4.97。

富邦悍將隊洋投貢獻7勝8敗、防禦率2.73，共負擔135.1局，是唯一洋將吃局數超過獅隊（134局）的球隊，勝場進帳較少，打線支援不足是主因，團隊打擊率2成44、114分打點，排除新軍龍隊後，都在舊有4隊排名墊底。

樂天桃猿隊目前的31場比賽，土投先發19場、洋投先發12場，洋投至今只有3勝進袋、CP值5隊最低，4名洋投合計只負擔78.2局，是目前唯一未破百局的球隊，開季至今固定待在先發輪值的只有霸林爵，歐飛登、猛快、豪勁的防禦率都偏高。