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中職／猿隊高層異動 川田喜則升副董、大石幸潔接任總經理
樂天桃猿隊今天宣布人事異動，原任球團副董事長的渡邉崇，完成階段性任務，歸建台灣總部，原任總經理的川田喜則接任副董事長，新任總經理則由前東北樂天金鷲隊事業本部長大石幸潔接棒。
樂天集團在2019年底接手Lamigo桃猿隊，改名樂天桃猿隊，當時由樂天亞洲總部營運長渡邉崇擔任副董事長，樂天金鷲隊球場本部長川田喜則出任總經理。
猿隊今天發布新聞稿表示，「台灣樂天棒球隊股份有限公司人事異動，原總經理川田喜則接任副董事長一職，原副董事長渡邉崇因完成階段性任務後歸建台灣總部，新任台灣樂天棒球隊股份有限公司總經理則由前東北樂天金鷲事業本部長大石幸潔擔任。」
大石幸潔1998年畢業於早稻田大學，曾於隸屬於美職紅雀隊的小聯盟球隊工作過，2005年加入樂天金鷲球團，主要負責門票、商品、會員銷售。
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