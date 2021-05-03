中職／猿隊高層異動 川田喜則升副董、大石幸潔接任總經理

4月底的歐力士打了連續3場比賽以和局收場的比賽，分別是25日對日本火腿（4比4），27日（5比5）、28日（0比0）接連對樂天也是戰到最後不分勝負。其中28日山本由伸大戰則本昂大，兩名前後任洋聯奪三振

2021-05-03 07:00