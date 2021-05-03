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日職／陽光男柳田悠岐白天特別會打 開轟聲球迷驚呼「像拿金屬球棒」

聯合新聞網 / 綜合報導
柳田悠岐本季特別會打白天的比賽，不僅打擊率高達4成，還轟出3發全壘打。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特
柳田悠岐本季特別會打白天的比賽，不僅打擊率高達4成，還轟出3發全壘打。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

日本職棒軟體銀行鷹隊在5月1日與歐力士的比賽，軟銀打線徹底爆發，全場總共掃出17支安打海灌13分，最終就以13比0贏得勝利。其中，軟銀主砲柳田悠岐更是包含開轟在內，單場敲出三安打猛打賞，精彩表現引起球迷們的討論。

根據日本媒體「Full-Count」報導，本場比賽中擔綱二棒指定打擊的柳田，在四局上半相中歐力士投手增井浩俊的快速球，一棒掃成右外野方向，打中五層樓看台廣告的特大號全壘打。這是柳田本季第六發全壘打，也讓軟銀的領先擴大到8分之多。

柳田這發全壘打影片在youtube太平洋聯盟TV公開後，球迷們也對柳田的爆發力嘖嘖稱奇，表示「簡直像是用金屬球棒打出來的聲音」、「柳田的表情放鬆了不少」、「所謂豪快就是這麼回事」、「不愧是5月男」、「不愧是柳田」、「確定的樣子太帥了」。

日本媒體「西日本體育」分析，柳田本季特別會打白天的比賽。截至5月1日為止，柳田在日間11場出賽，一共打出4成29、3發全壘打的好成績。其中有6場比賽打出雙安以上，有4場比賽繳出猛打賞以上的演出，可說是日頭高照時，柳田的表現更是閃耀。

目前日職太平洋聯盟的排名，東北樂天金鷲暫居首位，軟銀則以一場勝差緊追在後。其次依序為羅德、西武、歐力士和日本火腿。

歐力士 柳田悠岐 軟體銀行鷹

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