影／迎接東京奧運棒球資格賽 我國代表隊今晚施打疫苗

東京奧運棒球最後資格賽預定6月16日至20日於台灣開打，我國代表隊教練及選手今晚間至台北市立聯合醫院和平院區接種新冠肺炎疫苗，為後續培訓及參賽工作做好準備，總教練洪一中表示，為讓教練及選手有休息時間，因此選在賽前2天前施打，施打完後暫無異狀，會鼓勵其他選手前來接種。

我國將以國內職棒菁英選手為主體，組成奧運棒球資格賽代表隊，經組訓單位職棒聯盟逐一瞭解各教練及選手接種疫苗需求，提供有意接種名單給體育署，並希望安排周日賽事結束後接種，以利周一可獲得完整休息。

體育署經請中央流行疫情只會中心協調可提供疫苗接手的醫療院所後，統一安排教練及選手於今日賽事結束後，前往和平院區接種疫苗。

總教練洪一中表示，今晚共計20名人員施打疫苗，由於多數選手均在比賽中，此次進行接種者多為教練團人員，也可先觀察今晚施打人員的後續情況，若無副作用且不影響比賽的話，其他選手將陸續前來施打疫苗。

洪一中說，他先前有開過刀，因此接種前也曾擔心是否能夠施打疫苗，經詢問醫師確定沒問題後才來施打，施打後目前無任何異狀或不適，回家後會持續觀察。

另外，洪一中也感謝醫護人員特地於假日協助疫苗施打，洪表示，由於周一中華職棒沒有比賽，為讓施打疫苗者有充分休息時間，因此才希望能安排在周日施打，若有任何不適，周一整天都能休息，不會影響後天賽程。

洪說，儘管台灣疫情相對趨穩、安全，因此降低民眾施打意願，但全球疫情狀況十分嚴重，為確保安全仍鼓勵其他選手及民眾都應前來施打疫苗。

北市聯醫和平婦幼院區副院長陳重榮表示，今年3月起開打，有部分施打者出現副作用症況，國內民眾對其並不陌生，前來北市聯醫接受疫苗接種者約有1200名，有1成會出現發燒情況。

其他副作用包含施打局部注射處出現紅腫狀況，或是有頭痛、全身痠痛情況，但這些症狀發生比例較低，且很快就會恢復，民眾及球員不用擔心，只要有適當處理就能很快康復。

陳重榮也提醒施打疫苗民眾，接種後應多休息、多喝水，並觀察後續有無過敏情況如呼吸急促、氣喘等較嚴重的副作用，若出現此情況應即刻與醫院聯繫、處理症狀。