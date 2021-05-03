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中職／旅外軍團壓境、打擊大幅下滑 洋將政策該改了

聯合新聞網 / Ramos
中職目前的洋砲只有味全龍隊的赫雷拉，下半季悍將則將啟用紐那斯。聯盟應該考慮明年球季各隊的洋將名額應改為2投1打。 聯合報系資料照片
中職目前的洋砲只有味全龍隊的赫雷拉，下半季悍將則將啟用紐那斯。聯盟應該考慮明年球季各隊的洋將名額應改為2投1打。 聯合報系資料照片

今年中職先發本土投手表現大躍進，加上季中選秀旅外軍團湧現，打者表現大幅下滑，或許中職可以考慮，明年球季洋將政策做改變，改採「2投1野」。

近年中職進入「彈力球時代」，2016年全聯盟先發本土投手防禦率高達6.82，2020年上半季先發土投防禦率也是破表的6.22，這兩個時期比賽用球恢復係數都在0.570以上。

本季中職用球係數降至0.555，全聯盟先發土投防禦率僅4.53，已比去年上半季進步許多，也出了許多年少強投，包括徐若熙、古林睿煬、張喜凱翁瑋均，他們防禦率都壓在3以下。

樂天桃猿投手張喜凱本季戰績3勝0敗，防禦率2.67，證明在換球之後，年輕的本土先發投手也有成為球隊王牌的實力。 聯合報系資料照片
樂天桃猿投手張喜凱本季戰績3勝0敗，防禦率2.67，證明在換球之後，年輕的本土先發投手也有成為球隊王牌的實力。 聯合報系資料照片

今年季中選秀預期會有許多旅外好手報名，包括江少慶、陳冠宇、胡智為、曾仁和、呂彥青，基本上，他們都是先發型的投手，每隊平均可挑到1、2人，加上高中、大學好手，各隊先發輪值可望獲得充實。

目前中職洋將政策是每隊可登錄3人，味全可多用1人，由於味全龍團隊打擊率僅0.220，他們甚至可能採雙洋砲，先發輪值僅鋼龍一洋投，其他3名先發土投為王維中、徐若熙、林子昱，因應較鬆散賽程，先發輪值4人就搞定，二軍農場還有幾名活力小兵，如果成長得宜，未來有機會競爭一軍先發輪值。

富邦悍將下半季預計啟用洋砲紐那斯，先發用兩洋投，這是因為富邦選秀預計拿下江少慶，加上陳仕朋、江國豪、游霆崴，即使下半季郭俊麟先從牛棚出發，明年他也可望進入先發輪值；基本上，富邦、味全先發本土投手人力都夠。

富邦悍將找來的洋砲紐那斯有11年的大聯盟出賽經驗，2018年在紅襪時還獲得世界大賽冠軍。中職若能找來更多像他或是曼尼的強打，比賽將更加精彩。 歐新社資料照片
富邦悍將找來的洋砲紐那斯有11年的大聯盟出賽經驗，2018年在紅襪時還獲得世界大賽冠軍。中職若能找來更多像他或是曼尼的強打，比賽將更加精彩。 歐新社資料照片

中信兄弟先發本土投手防禦率高達6.79，為中職5隊當中最差成績，實際上，兄弟能扛先發的潛在人選還不少，包過黃恩賜、余謙、陳琥、黃弘毅、王奕凱；樂天桃猿翁瑋均、張喜凱、黃子鵬先發表現中規中矩，二軍還有年輕的林子崴、莊昕諺、蘇俊羽待命；統一獅能扛先發的土投相對偏少。

今年中職全聯盟平均打擊率僅0.256，平均每場比賽出現1轟，和往年相較大幅降低，換了球後打者全數現形，也讓球迷了解到，原來中職的本土投手沒有那麼差，本土打者也沒有想像中的怪力。

既然如此，中職要出現全壘打滿天飛或大量取分的景象已不復見，何不考慮將現行洋將政策做調整，3洋將不變，改為「2投1野」，除了提升攻擊火力，也增加話題性，目前中職賽程只需準備4名固定先發投手，和第5號不固定先發投手，扣掉2洋投，還有旅外回歸的強投，年輕先發土投生存空間其實有限，如果洋將政策不變，他們幾乎很少先發登板機會。

中信兄弟投手黃恩賜目前還在休養，另位還有余謙、陳琥等著上一軍，如果還是靠3位洋投打天下，本土投手生存空間將被繼續壓縮。 聯合報系資料照片
中信兄弟投手黃恩賜目前還在休養，另位還有余謙、陳琥等著上一軍，如果還是靠3位洋投打天下，本土投手生存空間將被繼續壓縮。 聯合報系資料照片

事實上，中職不是沒有好的土投，只是先發輪值被三洋投佔據後，只剩1、2人空間，其他優質土投命運就是被丟到牛棚充實戰力，好比說曾峻岳，他在西苑青棒就是主力先發投手，來到富邦初期也以先發角色培養，但輪值實在太擠，他只能從牛棚出擊，目前擔任布局投手，如果投幾年下來角色不變，他也就難回先發了。

王奕凱也是如此，才20歲，兄弟計畫培養他成為先發投手，只是目前他和曾峻岳一樣，都先在牛棚充實戰力，日子一久，或許也難回先發了，這是比較可惜的地方。

換球後，目前中職環境對投手友善許多，有實力的打者還是發揮得很好，更能反映投打真實能力。這也讓人好奇，如果這幾年中職都用今年這顆球，現任統一獅總教練林岳平，搞不好現在還在投手丘活躍，而且還可以繳出好成績，潘威倫、官大元本季表現神勇，林岳平也絕非省油的燈。

張喜凱 翁瑋均 黃恩賜

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