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6搶1／中華隊20人接種疫苗 洪一中教頭：不用怕

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
東京奧運6搶1棒球資格賽中華隊總教練洪一中，今天前往台北市立聯合醫院和平院區，接種新冠肺炎疫苗。圖／中華職棒提供
東京奧運6搶1棒球資格賽中華隊總教練洪一中，今天前往台北市立聯合醫院和平院區，接種新冠肺炎疫苗。圖／中華職棒提供

備戰東京奧運6搶1棒球資格賽，中華隊教練團與球員共20人今天前往台北市立聯合醫院和平院區，接種新冠肺炎疫苗，總教練洪一中表示，由教練團率先示範，回去再跟球員分享狀況。

6搶1資格賽將在6月16日開打，不少外隊來台出賽，中華隊可能近距離接觸，和平院區今天特地加開假日夜間門診，提供接種疫苗，今天包括總教練洪一中、教練高志綱在內等人到場接種。

洪總結束後直讚：「技術太好，一點感覺都沒有。」選擇今天接種疫苗，洪總解釋，疫苗注射後需要時間，配合6搶1的時程，要盡快施打，另一點是中職周一休兵，今天打完後，明天有狀況可以休息，不會影響後天比賽。

到場接種者以教練團為大宗，日前媒體統計，多數球員對於接種疫苗後的副作用仍有些卻步，洪總表示，回去會再跟選手分享狀況，不少同業、記者接種後也沒有太大狀況，「不用怕」。

「居安思危。」洪總贊成接種疫苗，「醫護人員既然都掛保證，那應該是不會有事，台灣相對安全，大家比較感受不到重要性，不過我覺得要打，畢竟現在國外疫情這麼嚴重。」

台北市立聯合醫院和平院區副院長陳重榮表示，目前接種後最多的反應是發燒，其他包括注射處疼痛、身體痠痛，但多半很快恢復，也提醒洪總回去多休息、多喝水、注意副作用。

洪一中今年曾開刀摘除肺部結節，後續也出現發燒現象，對於接種疫苗難免有擔心，不過洪總表示，有請教過副院長，「他掛保證，說沒有問題」。

洪一中 中華隊 中職

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