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日職／戰情一團「和」氣 疫情下的另類產物

聯合新聞網 / Hiyan
4月28日山本由伸(圖)對樂天先發9局0失分，不過樂天強投則本昂大也不惶多讓，與松井裕樹聯手未讓歐力士得分。兩隊打完正規九局以0比0收場，歐力士寫下連續3場和局的難得紀錄，不過在九局不延長的賽制下，可預期往後和局的場次將會不斷增加。 擷圖自歐力士球團官方推特
4月28日山本由伸(圖)對樂天先發9局0失分，不過樂天強投則本昂大也不惶多讓，與松井裕樹聯手未讓歐力士得分。兩隊打完正規九局以0比0收場，歐力士寫下連續3場和局的難得紀錄，不過在九局不延長的賽制下，可預期往後和局的場次將會不斷增加。 擷圖自歐力士球團官方推特

4月底的歐力士打了連續3場比賽以和局收場的比賽，分別是25日對日本火腿（4比4），27日（5比5）、28日（0比0）接連對樂天也是戰到最後不分勝負。其中28日山本由伸大戰則本昂大，兩名前後任洋聯奪三振王的正面對決一役激戰九局雙方都沒有得分，只打了2小時12分鐘、本季最快收工的一場比賽。賽後山本由伸防禦率低到兩聯盟最低的1.39，卻相當可惜無緣勝投，戰績停留在3勝2敗。

這是日本職棒繼2008年8月29日到31日西武對軟銀三連戰以來，相隔13年再度出現球隊連續3場和局，追平了日本職棒紀錄。歐力士隊史曾經在前身阪急時代發生過一次，不過那已經是1977年、44年前的往事。同時28日已經是歐力士今年球季的第6場和局，賽程才剛過一個月，就已經快要追上去年一整季的7場。一如季前預期2021年將是一團「和」氣的球季。

今年的日本職棒考量疫情因素，採用打完正規九局之後不再延長的特別規定，因此原本在季前就被視為將會是大量和局的一個球季。果不其然到5月1日為止兩聯盟已經出現了22場和局（中央聯盟:9場；太平洋聯盟:13場），其中歐力士與樂天兩隊的6場並列中央、太平洋兩聯盟最多。

從目前的戰績表來看，除了阪神虎還沒出現過和局之外，其他球隊至少都遇過了2場以上的和局。 擷圖自日本職棒官方網站
從目前的戰績表來看，除了阪神虎還沒出現過和局之外，其他球隊至少都遇過了2場以上的和局。 擷圖自日本職棒官方網站

日本職棒史上單隊單季最多和局是1982年的中日龍隊19場，依照這樣的速度下去，中日龍隊的單季和局紀錄很有可能被打破。而且1982年球季還發生了因為因和局多而占便宜、坐上優勝寶座的特殊現象。這一年的中日龍隊總勝場數64勝（47敗19和、勝率0.577），比起例行賽第二名的巨人隊66勝（50敗14和、勝率0.569）、甚至第三名的阪神虎隊65勝（57敗8和、勝率0.533）都來得少，最後卻因為高達19場的和局而以千分之八的些微勝率差超越巨人隊。形成勝場數第三名球隊因為和局最多、拉高勝率而「逆轉」成為聯盟優勝的罕見例子。

不過1982年並非日本職棒史上單季總和局場數最多的一季，而是出現在2012年，當時因為沿用前一年東北大地震後配合節電政策所採用的3小時30分限制（最多打12局、比賽時間超過3小時30分之後即不進入延長），因此當年總共打了74場和局，最多的是中日龍隊16場，除了西武隊9場之外其他11球團的和局數都達到兩位數。另外1978年、1979年分別有73場、70場和局，分居史上第二多、第三多，與1982年相同，大量和局產生的背景都與最多3小時的時間限制有關。

美國職棒為了避免比賽拖太久造成防疫上的困難，但也不想要有打和的比賽，所以採用突破僵局制來加速比賽打出勝負。 美聯社
美國職棒為了避免比賽拖太久造成防疫上的困難，但也不想要有打和的比賽，所以採用突破僵局制來加速比賽打出勝負。 美聯社

不過在各隊大量和局之中，兩聯盟戰績最佳、率先拿下20勝的阪神虎隊到顯得相當特別，目前還沒有出現過任何一場和局，以20勝9敗、勝率0.690的戰績在兩聯盟獨走。巨人、養樂多、中日、橫濱DeNA則都已經有4場和局。在最多打9局的情況下，也會影響各隊的策略與打法，比賽中後半段領先或平手時積極換投、讓勝利組投手上陣的調度將會更加頻繁，一般評估，牛棚戰力堅強的球隊相對有利。至於類似1982年球季，和局多、勝場少的球隊反而占上風的特殊現象是否會重現，也值得觀察。

疫情 歐力士猛牛 樂天金鷲 則本昂大

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