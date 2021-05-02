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中職／游霆崴開季3戰全勝 悍將暫時甩掉低迷

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
游霆崴先發5.1局失3分奪勝，也是開季3連勝。圖／富邦悍將隊提供
游霆崴先發5.1局失3分奪勝，也是開季3連勝。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊近況低迷，23歲投手游霆崴今天在新莊球場登板，對統一獅隊先發5.1局被揮出5支安打、失3分，為球隊和自己奪下重要一勝，也是個人開季3連勝，他說：「先發投手在每場比賽占輸贏很大關鍵，好好抓下每個出局數，不去想結果。」

游霆崴3月31日升上一軍對決兄弟，4月25日再戰兄弟，今天首次和獅隊交手，前5局只失1分，6局上再失兩分；他表示，3連戰前兩戰有觀察獅隊打者，今天開賽前先讓自己穩定下來，和去年球季比一比，相差最多是心態，去年急著解決打者，今年思考較多，告訴自己有危機時別太急，更要沉著面對。

最近1個多月，游霆崴先發場次不太固定，自己也找出調適之道，他說，在一軍未有先發機會時，教練團也會安排在二軍投球，因此出賽頻率一直都有維持。

游霆崴 富邦悍將 統一獅

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