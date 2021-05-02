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中職／找回好狀態 鄭凱文感謝教練團、高老師

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊先發投手鄭凱文。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊先發投手鄭凱文。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊今天在天母棒球場以4：0擊敗味全龍隊，鄭凱文先發7局無失分獲選單場MVP，減輕牛棚負擔的表現獲得總教練林威助好評，「投到沒力才被換下」、「失分壓到最低」是鄭凱文先發的兩個目標。

鄭凱文開季前4場先發拿下3勝1敗，不過接下來3場表現有很大落差，合計10.1局失17分，直到今天調整回來，成功封鎖味全龍隊打線。

鄭凱文表示，要感謝這段期間投手教練、總教練以及球團董事長高英傑等人的幫助，「我傳接球或牛棚的時候，他們會來看，大家一起幫助，這場才有較好的狀況。」

前4局鄭凱文與王維中上演投手戰，0：0的僵局直到5局上才被詹子賢的2分砲的打破，鄭凱文不會因此放鬆，「自己還是要盡量守住，希望投到沒力才被換下來，失分壓到最低。」

林威助稱讚鄭凱文的好投，也希望能夠繼續延續下去，「先發投手至少要投滿5局，再交給中繼，對球隊比較好，不然就是一直燒牛棚。」鄭凱文退場後，兄弟靠著蔡齊哲、李振昌守住勝利。

鄭凱文 牛棚 味全龍

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