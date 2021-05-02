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中職／打者追打壞球惡習難改 洪一中贏球表情嚴肅

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
悍將隊新人陳真（左二）成為贏球功臣，獲得總教練洪一中肯定。記者藍宗標／攝影
悍將隊新人陳真（左二）成為贏球功臣，獲得總教練洪一中肯定。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊今天以6：4擊敗統一獅隊，在新莊球場3連戰最後一戰終於贏球，終止3連敗，但全場只有5支安打，還比獅隊少4支，總教練洪一中賽後表情有些嚴肅，希望打擊教練好好重視這個問題。

悍將隊先發投手游霆崴投5.1局失3分，開季3連勝，洪一中表示，現在球隊戰況整個低迷，很需要一場勝利，感謝游霆崴的好表現。

但悍將隊安打數不多，尤其第6局起就沒有安打，洪一中還是很傷腦筋，也說得非常直接：「打擊表現不是很理想。」

洪總認為，一直以來，打者揮棒打到壞球的機率很高，追打壞球的情況一再發生，可能和重心移動有關，打擊教練必須找出原因。

悍將隊新人陳真5局下二壘打攻下3分打點，拉大比數差距成為贏球關鍵，洪一中以蘇智傑昨天3局上轟出滿貫全壘打為例，他說：「安打來得關鍵就能贏球，陳真的清壘二壘打也是如此。」

洪一中 游霆崴

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