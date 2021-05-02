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中職／詹子賢砲轟王維中失投球 9局跑壘自嘲「腳慢」

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊詹子賢從味全龍隊王維中手中轟出2分砲。記者余承翰／攝影
中信兄弟隊詹子賢從味全龍隊王維中手中轟出2分砲。記者余承翰／攝影

中信兄弟隊前4局完全被味全龍隊王維中壓制，總教練林威助提醒「抓腰帶的球打」，5局上詹子賢終於敲出全隊首安，就是一發打破僵局的2分砲，詹子賢說：「剛好飛過去。」

王維中前兩次中繼對上兄弟，詹子賢沒機會對決，今天首打席還在適應球路，吞下三振，第2打席就開轟，詹子賢說：「想要積極一點攻擊，結果剛好飛過去，那一顆是直球，應該有失投。」

前4局兄弟打線別說安打，沒人站上過壘包，林威助表示，面對好的投手，要連續敲安本來就不容易，加上又揮太多低球，「提醒他們抓腰帶附近的球打，每局都有叮嚀，那一局剛好吧。」

詹子賢全壘打數推進到5轟，與高國輝、林安可、郭阜林並列聯盟全壘打王，他說：「不會去想什麼王，能幫助球隊贏球比較重要。」

9局上兄弟靠著周思齊的二壘打拿下1分後，詹子賢也攻占三壘，不料接下來陳文杰敲出的左外野飛球遭接殺，詹子賢衝本壘遭觸殺，終止攻勢，詹子賢表示，那是與三壘指導教練討論過的決定，除了自嘲「我腳慢」，也不忘稱讚南英學長、外野手陳品捷，「他傳得準」。

詹子賢 王維中

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