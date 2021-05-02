中職／陳真要求自己別太複雜 棒打吳承諭為悍將立大功

富邦悍將隊今天在新莊主場以6：4擊敗統一獅隊，逃過3連戰遭清盤的命運，22歲新人陳真5局下關鍵二壘打攻下3分打點，生涯首次獲選單場MVP，他說：「學長要我們別想太多。」

悍將隊在主場3連戰連吞兩敗，全隊壓力不小，陳真昨天兩次打擊都被三振，更是感受極大壓力，今天5局下立大功，總算可以鬆一口氣。

陳真表示，隊上前輩包括高國輝、林哲瑄、林宥穎 、陳鴻文都告訴年輕選手，壓力由他們扛，年輕人就是想辦法展現自己的優勢、能力，不必想太多。

獅隊先發投手江辰晏5局下出狀況，雖投出兩次保送，但自己守備發生傳球失誤，加上3次保送被換掉，吳承諭在滿壘時登板接替，被陳真揮出二壘打清光壘包。

「前一戰吞兩次三振，有些亂掉了。」陳真表示，今天就是放輕鬆，不要想得太複雜，大學時期常和吳承諭對決，知道他有什麼球路。