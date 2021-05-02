中職／7日投一休四先發？王維中：還能投都OK

味全龍隊「龍王」王維中重返先發的第一場比賽，前4局完全壓制中信兄弟隊打線，在5局因詹子賢的2分砲破功，最終4.2局失3分承擔敗投，王維中說：「唯一一顆失投，成為整場比賽關鍵。」

王維中繼3月14日後再次先發登板，今天前4局沒有讓兄弟打者上壘，僅用了45球，他表示：「前面還不錯，球都有丟到想要的位置，變化球也滿好的。」

不過5局遇到亂流，與張志豪纏鬥8球後投出保送，接下來被詹子賢敲出左外野兩分砲，打斷無安打局面，後續又在2出局二壘有人時被陳家駒敲出安打，再掉1分，最終4.2局退場，失3分。

王維中表示，5局一開始的保送有影響到自己，但是接下來被詹子賢敲出兩分砲，是一顆失投的直球，「唯一一顆失投，成為整場比賽關鍵。」

投球數到69球後退場，王維中表示，教練有關心自己的健康，上次受傷的手腕也沒什麼狀況。