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中職／陳真關鍵3分打點二壘打 悍將終止獅隊4連勝
富邦悍將隊22歲新人陳真，今天對統一獅之戰5局下，揮出關鍵二壘打攻下3分打點，幫助悍將隊拉大領先差距，終場6：4獲勝，不但終止3連敗，也讓獅隊中斷4連勝。
悍將隊先發投手游霆崴投5.1局，被揮出5支安打、失3分，投出開季3連勝。
獅隊左投江辰晏投4.2局，被安打4支、保送4次，失6分（兩分自責）吞敗，開季3連勝後最近連吞兩敗。
悍將隊對獅隊3連戰前兩戰都輸，今天打完前4局2：1領先，5局下江辰晏接球失誤，再對李宗賢、高國麟、申皓瑋投出保送，先送出1分，接著在滿壘時被陳真揮出二壘打清空壘包，悍將隊這半局攻下4分奠定勝基。
獅隊6局上靠4支安打追回3分，終場仍以兩分之差落敗，上半季排名仍居榜首。
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