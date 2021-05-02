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中職／王維中重返先發吞敗 鄭凱文7局無失分技高一籌
味全龍隊「龍王」王維中先發復出戰，被中信兄弟隊詹子賢一發兩分砲轟破無安打局面，最終4.2局失3分退場，而兄弟加上先發投手鄭凱文投7局無失分的表現，最終以4：0拿下2連勝。
王維中本季在3月14日龍隊開幕戰登板先發後，就因手腕傷勢休息1個月，隨後先以中繼身分出賽5場，逐漸增加球數，直到今天才重返先發。
王維中前4局連抓12個出局數，包括中間連續三振三到五棒的許基宏、張志豪、詹子賢，不料5局上先對張志豪投出保送，接下來更被詹子賢敲出左外野2分砲，也是王維中在中職被敲的第一轟。
接下來一出局後，王維中被陳文杰敲出左外野二壘打，三振王勝偉，又被陳家駒敲出中間穿越安打，丟掉第3分，投球數也來到69球，接近賽前設定限制，退場休息。
兄弟在9局上再添1分，也讓王維中吞下本季第2敗，王維中投4.2局失3分，被敲3支安打，另有4次三振、1次保送。
鄭凱文雖然比賽前段壓制力不如王維中，但投得更長，102球投滿7局才退場，被敲3支安打，另有4次三振、2次保送，相隔近1個月才收下本季第4勝，防禦率下修到6.32。
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