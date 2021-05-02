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中職／詹子賢轟破無安打 王維中4.2局失3分退場
味全龍隊「龍王」王維中重返先發，前4局投完沒讓人上壘，不料5局被敲的第一支安打就是詹子賢的兩分砲，最終僅投4.2局失3分，用球數為69球，最快球速149公里，退場時球隊以0：3落後中信兄弟隊。
龍隊賽前設定王維中的投球限制在65至70球，前4局沒遇到任何狀況，連抓12個出局數，中間包括連續三振三到五棒的許基宏、張志豪、詹子賢，只用了45球，即使打線分數沒進帳，投完5局看似大有可為。
不料5局上一開始，面對兄弟張志豪纏鬥了8顆球，王維中投出保送，本場第一次讓人上壘，接下來面對詹子賢，更被敲出左外野深遠飛球，飛出全壘打牆形成2分砲，也是王維中在中職被敲的第一轟。
接下來解決陳子豪後，王維中被陳文杰敲出左外野二壘打，三振掉王勝偉後，又被陳家駒敲出中間穿越安打，丟掉第3分，隨後投手教練上來換人。
接手的劉家愷抓到第3個出局數，王維中相隔49天重返先發的表現，投4.2局失3分，被敲3支安打，另有4次三振、1次保送，防禦率4.00，投的69球中有44顆好球。
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