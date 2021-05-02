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中職／「防疫女神」許書華開球 打疫苗會昭告天下
富邦悍將隊今天在新莊球場對統一獅之戰賽前，邀請擁有「防疫女神」封號的許書華醫師擔任開球球貴賓，她很開心完成任務，也再次呼籲民眾，一定要落實防疫觀念、做好防疫措施。
許書華表示，為了這次開球活動，扎實進行兩周的投球練習，還練到受傷打消炎針，也能充分體會運動員的辛苦，如果受傷無法出賽，壓力真的很大。
許書華今天穿上悍將52號球衣開球，她說：「全家都是陳金鋒的球迷，他退休那天，在家裡和先生、兒子一起看電視轉播，先生還掉下眼淚，有一種時代結束的感覺。」
中華棒球隊備戰6搶1奧運資格賽，在大名單內的球員若有意願，今天將進行疫苗接種，許書華強調，疫苗施打率、覆蓋率高，對大家都有好處。
許書華認為，打了疫苗難免會有副作用，球員可看看賽程，休息一、兩天，保護自己也保護別人。
她表示，血栓問題與50歲以下年輕女性有一點相關，老年人和一般男性不會有問題，目前還在觀望其他疫苗，終究一定會去打，打的那一天會昭告天下。
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