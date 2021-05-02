中職／中信兄弟主力傾向不打疫苗 王威晨擔心不只一點

東京奧運6搶1棒球最終資格賽將開打，中華隊63人大名單有意願的球員，今晚安排在聯合醫院和平院區施打疫苗，繼統一獅、樂天桃猿、味全龍隊後，中信兄弟隊主力球員也傾向不施打。

兄弟三壘手王威晨在2019年世界12強棒球賽曾獲選最佳三壘手，談及是否接種疫苗，他表示是很困難的決定，仍在考慮中，但目前會以球隊為主。

王威晨表示，大家擔心的點應該都一樣，接種後的反應如何難預料，尤其年輕人比較有反應，考量的點比較多，「還是會擔心，不只一點擔心。」

中職上半季賽程約剩一個月，前四名戰績都還差距不遠，王威晨表示：「現在戰況激烈一點，所以先以球隊為主。」

接種疫苗後的不良反應可能持續數天，陳子豪、江坤宇、詹子賢也都沒有計畫接種，詹子賢表示：「如果狀況正好，結果缺席2場之後掉下來，會比較難調整回來。」