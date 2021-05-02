中職／獅隊3洋投太神勇 大聯盟31勝左投續留二軍

統一獅隊最近拚出4連勝，成為上半季首支奪下20勝的球隊，領先排名第2的中信兄弟隊2.5場勝差，3名洋投泰迪、布雷克、猛威爾表現穩定是重要原因（合計12勝），獅隊總教練林岳平說：「後面目標很明確出現，往這個目標前進。」

獅隊目標當然是指上半季冠軍，林岳平沒有理由變動洋投陣容，委內瑞拉籍左投、曾在大聯盟投出31勝的飛利士繼續在二軍調整；林岳平表示，飛利士4月初右大腿受傷，還未百分之百做好準備，現階段投手群不必變動太大。

獅隊挑戰2連霸，季初一度挨打，林岳平坦言，當時投手群、守備都不夠穩定，贏球機會就不高。

中職一軍賽事今年增加味全龍隊，林岳平表示，賽程不再單調、變得有趣，不再單周5連戰，也讓球員、尤其是野手有更充裕的時間可休息。

中職過去賽制可讓有本錢爭冠的球隊，在關鍵時期可用特定投手對決特定球隊，林岳平強調，今年仍可能有針對性的做法，不過也要看戰況需求，畢竟還是球隊穩定最重要，目前不會有這種做法。