中職／余謙一軍隨隊 王建民的提醒放在心

中信兄弟隊先發投手萊福力、廖乙忠投球出狀況，陸續下二軍，萊福力的輪值空缺由陳琥先頂一場，而新秀余謙也在今天開始隨隊一軍，觀察狀況再作安排。

余謙4月30日對味全二軍先發投5局失1分，拿下二軍生涯首勝，目前二軍合計先發7場，防禦率2.40，總教練林威助表示，希望近距離看余謙牛棚的狀況，決定是否有升上一軍的空間，球速沒有問題，就看變化球有沒有投到位。

拿下二軍首勝後，余謙也接到升上一軍的通知，二軍投手教練王建民提醒他的話很簡單：「要享受、享受，再享受。」不過余謙笑說：「要做到不太簡單。」

去年選秀會以第一指名之姿加盟中信兄弟隊，余謙今年在二軍出賽，面對球迷關注多少有些壓力，一場沒投好，常常關在房間裡沉思，「會覺得對不起球迷。」

二軍教練們也都提醒余謙：「壓力不要放在心裡。」王建民多半是簡單提醒，余謙表示：「艾迪頓跟我說，投球內容是好的，要去享受有棒球的人生。」

不過接到隨隊一軍的通知，余謙情緒還是有些波動，「睡不太好，不知道是不是太開心的關心，心情比較難調適，現在是興奮大過緊張。」扛過U18冠軍戰的經驗還是會受影響？余謙說：「感覺完全不一樣。」