中職／張進德久未蹲捕 自認視覺反應有點遲鈍

富邦悍將隊本季出賽32場，張進德出賽12場只有3場擔任捕手，昨天對統一獅之戰蹲了4局，已是最長局數，笑說：「視覺反應有點遲鈍。」

悍將一軍目前登錄3名捕手，包括林宥穎、張進德、戴培峰，主要蹲捕任務落在林宥穎身上，今天再戰獅隊將是本季第27場擔任捕手。

張進德本季主要任務都是指定打擊，昨天以替補捕手的身分出場，他表示，投手球路的速差，在視覺上有點無法適應，之前有膝傷，這場比賽蹲完後沒事。

張進德強調，本身喜歡蹲捕，其實很期待這個工作，就是保持愉快的心情，讓投手不會有壓力，希望他們不要緊繃，能投出原本有的東西。

悍將目前戰績15勝17敗，在中職5隊排名第4，張進德期許自己能在一場比賽蹲滿7局，就看捕手教練古久保健二有什麼想法。