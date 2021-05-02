中職／陳琥本周先發再出發 「專注每顆球」

中信兄弟隊陳琥本周即將重返先發，距離上次一軍出賽已是近2年前，除了平常心面對，陳琥也希望能更專注在每一顆球上，避免失投。

兄弟洋投萊福力近況不佳，在4月29日被下放二軍，空缺由陳琥補上，不過至今尚未出賽，今天總教練林威助揭曉出賽安排，將讓陳琥在本周登板先發，場次還不確定，不過周二已確定是加百利。

兄弟接下來的賽程是6日作客桃園，7日起回到洲際主場迎戰富邦悍將隊，陳琥若接替萊福力輪值順位，將在6日先發，屆時將是相隔712天的一軍先發，前一次在2019年5月25日對統一獅隊，投3局失4分。

相隔已久的一軍先發，陳琥表示：「沒想特別多，就是專注在對決打者的感覺，上一軍後有2、3次牛棚，狀況維持得不錯，球數由教練團安排，我就專注在當下。」

陳琥生涯在一軍出賽28場、先發16場，防禦率4.88 ，今天在二軍先發6場，防禦率5.67，重新再出發有什麼準備？陳琥說：「畢竟一軍打者相較有經驗，掌握度比較高，專注在每一顆球上，避免失投。」