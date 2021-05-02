日職／日本前球星金村義明重批：王柏融守備是「素人等級」

旅日台灣好手王柏融在近日回歸一軍，先發左外野手的他日前在一次的守備瑕疵中讓對手西武獅賺進一分打點，這讓日職前球星金村義明直批這根本是「素人等級」。

曾榮膺中職金手套三連霸的王柏融在火腿4月30日對陣西武的比賽中先發左外野手，6局上無人出局、一三壘有人時，打者栗山巧敲出一顆界外飛球被王柏融接殺，然而他卻沒有任何預備傳向本壘的助跑動作，結果也回傳不及，讓比分拉大變成1：3。

對於這球的處理，《富士電視one》節目主持人認為這一分對戰局有顯著的影響，王柏融應該有充分時間可以做預備，但接球姿勢看起來卻留有餘裕，金村義明也重批：「要說他是素人也不為過呢！但這對於受疫情影響的火腿來說，也是無可奈何的事吧。」隱約透露若不是疫情關係，王柏融根本沒有上場機會。