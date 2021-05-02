MLB／張育成先發守二壘 滿壘敲出德州安打建功

揮別14個打數沒有安打的低潮，台灣棒球好手張育成今天對芝加哥白襪之戰，在滿壘時敲出2分打點的一壘安打，終結12天沒有安打的乾旱期。

張育成所屬的克里夫蘭印地安人隊今天客場比賽3比7輸給芝加哥白襪隊。他本季首次擔任先發二壘手，打第7棒，4局上滿壘時敲出三不管地帶的德州安打，送回兩名跑者得分。

當時印地安人0比5落後，張育成打出這個落點巧妙的飛球，在中外野手面前落地，二壘、三壘上的跑者相繼回到本壘，把比數追成2比5。但原本在一壘上的包爾斯（Jake Bauers）大膽往三壘跑，遭到觸殺出局，中斷了後續的攻勢。

張育成今天3打數敲出1支一壘安打，進帳2分打點，其餘兩次打擊是飛球接殺。他自4月18日單場雙安之後，歷經5場出賽，共14個打數沒有安打，暌違12天再敲安打，本季打擊率略微回升到1成63。

右打者張育成本季固定在對方派出左投手的時候先發，與左打者包爾斯（Jake Bauers）輪替擔任一壘手。今天白襪由右投林恩（Lance Lynn）主投，張育成仍獲得先發機會，主因是接替手指受傷的隊友赫南德茲（Cesar Hernandez）。

主力二壘手赫南德茲昨晚對白襪的比賽，第7局採取突襲短打時，被球打中手指，今天休兵一場，二壘防區改由張育成先發。據官網報導，赫南德茲的傷勢沒有大礙，教練團為求保險讓他休息一天。

印地安人本季已賽25場，戰績12勝13敗，美聯中區排名第3。張育成本季出賽18場，其中12場先發，今天是本季第一場擔任先發二壘手的比賽。