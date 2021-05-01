中職／與朱祥麟合演雙殺美技 蔣少宏其實站著都艱辛

味全龍隊靠著林驛騰的首安滿貫砲逆轉，加上8局的精彩雙殺守備擋住反撲，最終以7：5擊敗樂天桃猿隊，讓總教練葉君璋賽後也忍不住稱：「滿神奇的一場比賽。」

龍隊昨晚面對2：5落後，6局下林驛騰先敲出滿貫砲逆轉，也是個人生涯首安，這是第一點神奇之處，葉總表示，今天野手沒有放棄，之前被領先之後，反撲的機會比較少。

第二點則是在8局上無人出局、一二壘有人時，猿隊林立觸擊點成小飛球，一壘手朱祥麟撲前接殺，捕手蔣少宏拿起球來傳往二壘封殺，形成罕見的雙殺守備，猿隊針對這兩個出局都提出挑戰，但都維持原判，也被「雙殺」。

捕手蔣少宏賽後回憶，當下叫朱祥麟趕快接球，自己則關注壘上跑者，注意到二壘離壘較遠，趕緊從朱祥麟手套中把球拿出來，傳往二壘，「當下分數接近，很開心能夠完成」。雖然喜悅等電視重播輔助判決後才確定，蔣少宏說：「結果出來也很振奮。」

朱祥麟則說，自己沒有多想就撲下去，滑下去有扯到皮的感覺，「確定我有接到，少宏說球給我，我就像端菜一樣給他。」能夠幫球隊拿下2個出局數，朱祥麟笑說：「我終於有助攻了。」

賽後蔣少宏只能坐著接受訪問，原因是4局打擊時被觸身球擊中右膝後方，光站著就很辛苦，他仍蹲滿9局。