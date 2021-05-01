中職／4度選秀路艱辛 林驛騰首安敲滿貫落淚

參加四次中職選秀會才被味全龍隊在第24輪選中，29歲的林驛騰終於在今天敲出生涯首安，還是一發幫助球隊逆轉的滿貫砲，回想一路來的艱辛，賽後受訪時忍不住落淚。

龍隊一度面對2：5落後，靠林驛騰在6局下轟出滿貫砲，將比數逆轉，最終以7：5擊敗樂天桃猿隊，中止4連敗。對於林驛騰代班受傷洋將赫雷拉的表現，總教練葉君璋表示，「兩安打、5打點，還能說不好嗎？」

這發全壘打也是林驛騰生涯首安，首安就是滿貫砲是中職史上第三人，以左右開弓身分則是第一人，林驛騰去年專心右打，不過考量左右開弓是優勢，今年決定恢復。

不過今天因對方投手關係，林驛騰全程採左打，包括那發滿貫砲，他說：「上去沒多想壘上跑者，就是專心對付投手，球出去之後腦袋一片空白，很興奮。」

林驛騰在4月24日因曾陶鎔受傷首度升上一軍，今天因赫雷拉受傷擔任指定打擊，葉總透露，這是日籍內野教練高須洋介的推薦，「他覺得林驛騰是很神奇的選手。」林驛騰則說，上一軍後高須洋介不時會提點自己，也稱讚：「左打比較好喔。」

林驛騰2010年曾前往美職挑戰，效力印地安人隊3年都在新人聯盟，返台後加入業餘球隊，2016年起連4年挑戰中職選秀，直到2019年才踏入職棒，2021年5月1日敲出生涯首安，林驛騰回想過程忍不住落淚。

「這一個很棒的禮物。」林驛騰說：「這一路有很多回憶，堅持很久，終於有好表現，之前4場沒敲安，壓力很大，要感謝的人很多，特別是家人以及女友和她的家人，在低潮的時候，是他們支持我，讓我不放棄。」