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中職／蘇智傑首發打左投滿貫砲 恐左現象緩解添自信

中央社 / 新北1日電

統一獅隊野手蘇智傑今天敲出關鍵滿貫砲，率隊以5比3擊敗富邦悍將，獅隊率先拿下半季20勝；蘇智傑敲出生涯第3發滿貫砲，本季「恐左症」似有緩解，蘇智傑表示，現在打左投更有自信。

中職統一獅隊陣中主力左打者蘇智傑去年整季出賽打擊率3成13、敲出28發全壘打，打擊數據亮眼，但對左投打擊率明顯較差，去年面對右投手敲出112支安打、26發全壘打，打擊率3成81，但碰上左投僅敲出25支安打、2發全壘打，打擊率剩1成74。

獅隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，蘇智傑面對悍將先發左投邦威，首局吞下三振，3局敲出超前比分滿貫砲，5局再吞下三振，8局從左投手陳韋霖手中敲出個人單場第2安。

蘇智傑今天的滿貫砲為生涯第3發滿貫砲，首支從左投手中敲出的滿貫砲，也是個人本季第4轟，球隊拿下勝利，蘇智傑為單場最有價值球員（MVP）。

蘇智傑賽後本季對右投打擊率2成84，對左投打擊率上升至2成82，蘇智傑表示，今年打左投感覺有比較好一點，但左投還是不好攻擊，球隊有左手餵球投手有幫助，加上對左投安打數增加，信心也會更好。

蘇智傑笑說，今天第一打席吞下三振心想著完蛋了，3局打擊機會2好球後只想著要打到球，邦威今天不管球速、變化球都很好，不容易攻擊，很開心可以打出滿貫砲。

獅隊總教練林岳平表示，蘇智傑並非不會打左投，從他之前百轟回顧紀錄中，也有看到很多他打左投全壘打的畫面，只是面對左投時，球隊會給他比較大的空間休息或者調整，近幾場比賽另名主力野手林安可休息，很開心蘇智傑扛起中心打線，今天有關鍵一擊帶領球隊贏球。

蘇智傑

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