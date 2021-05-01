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美國需做好準備！美防長：下一場重大戰爭將「截然不同」

中職／獅隊率先20勝 據統計季冠軍封王機率破7成

中央社 / 新北1日電

統一獅隊今天與富邦悍將交手，獅隊蘇智傑敲出生涯第3發滿貫砲，率隊以5比3拿勝、本季率先20勝。根據統計，半季率先20勝球隊，高達7成41機率能拿季冠軍，總教練林岳平盼勝率再拉高。

中職統一獅隊今天繼續在新莊棒球場與富邦悍將交手，獅隊派出洋投泰迪先發，悍將首局靠著失誤、高國麟2分砲先馳得點，泰迪2局回穩、越投越順手，比賽後半段沒有再多掉分數。

泰迪今天總計用103球投7局，僅被敲出3支安打，投出10次三振、沒有保送，失掉2分（1分責失分），拿下個人本季第5勝。

獅隊前2局沒有拿下分數，3局靠著林岱安率先敲安上壘，陳傑憲、林靖凱接連安打、再靠著失誤跑回1分，陳鏞基獲四壞保送攻占滿壘，蘇智傑敲出超前比分滿貫砲，幫助球隊翻轉戰局；悍將2到8局沒能再拿分數，9局靠著陳凱倫三壘打、滾地球跑回團隊第3分。

蘇智傑這發全壘打為個人本季第4轟、生涯第3發滿貫全壘打，也是本季對左投敲出的第一發全壘打。

林岳平表示，泰迪前兩局用球數比較多，但把球路壓低後，等待球隊攻勢支援，他也可以更穩定的去投球；泰迪表示，今天專注攻擊好球帶，搶到好球數後用變化球引誘打者出棒，收到不錯的效果，也感謝打線和守備幫忙。

獅隊擊敗悍將拿下近期4連勝，也成為本季率先20勝的球隊；根據統計，過去58個半季（扣除1998、1999年單一賽季），有43次最快20勝的球隊，最終都能拿下半季冠軍，率先20勝奪季冠軍機率高達7成41。

獅隊率先搶下半季20勝好彩頭，總教練林岳平表示，今天是5月的第一場比賽，5月也是戰績關鍵衝刺期，希望接下來把勝率再拉高，球隊穩定性可以一直持續。

林岳平 蘇智傑

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