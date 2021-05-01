中職／林驛騰滿貫砲轟猿 龍隊逆轉中斷4連敗

味全龍隊林驛騰今晚敲出生涯首安，也是一發逆轉滿貫砲，個人敲出2安、5分打點，幫助球隊以7：5擊敗樂天桃猿隊，龍隊中斷4連敗，本季在天母主場戰績也來到5勝3敗。

猿隊在5局上靠著林立、林泓育、陳俊秀、朱育賢的連續4支安打攻下3分，6局上打完取得5：2領先，3分優勢卻在一轉眼花光。

6局下龍隊靠著失誤、朱祥麟安打，在兩出局後攻占一二壘，猿隊換下先發投手黃子鵬，接替的葉家淇仍被李凱威敲安，形成滿壘，猿隊此時再換上蘇俊璋，左右開弓的林驛騰選擇站在左打區，敲出一發右外野方向的滿貫全壘打，一口氣逆轉比數。

這發全壘打也是林驛騰生涯首安，首安就是滿貫砲是中職史上第3人、隊史本土第1人，前兩人分別是1999年味全龍隊的洋將巴威特、2015年義大犀牛隊的林哲瑄，首安即為全壘打則是聯盟第41次。

林驛騰也是史上第6位敲出滿貫砲的左右開弓打者，首安則是第一人，前有統一獅羅偉、中信鯨隊百樂、兄弟象隊陳懷山、統一獅隊陽森、中信兄弟隊佩卓。

龍隊因曾陶鎔左手肘韌帶扭傷，在4月24日將林驛騰升上一軍遞補戰力，生涯前3場出賽未敲安，今天終於開張，總計4打數2安打，貢獻5分打點，包括3局下的高飛犧牲打。

8局上龍隊更有守備美技化解攻勢，無人出局、一二壘有人時，猿隊林立觸擊點成小飛球，一壘手朱祥麟撲前接殺，捕手蔣少宏拿起球來傳往二壘封殺，形成罕見的雙殺守備，猿隊針對這兩個出局都提出挑戰，但都維持原判，也被「雙殺」。