中職／林驛騰生涯首安即滿貫砲 中職史上第三人

樂天桃猿隊的3分領先，在6局下一口氣花光，味全龍隊林驛騰敲出一發滿貫砲，將比數超前為6：5，也成為中職史上第三位生涯首安即滿貫砲的球員。

6局下面對2：5落後，龍隊靠著失誤、朱祥麟安打，在兩出局後攻占一二壘，猿隊換下先發投手黃子鵬，接替的葉家淇仍被李凱威敲安，形成滿壘，猿隊此時再換上蘇俊璋，左右開弓的林驛騰選擇站在左打區，敲出一發右外野方向的滿貫全壘打，一口氣逆轉比數。

這發全壘打也是林驛騰生涯首安，首安就是滿貫砲是中職史上第3人、隊史本土第1人，前兩人分別是1999年味全龍隊的洋將巴威特、2015年義大犀牛隊的林哲瑄，首安即為全壘打則是聯盟第41次。

林驛騰也是史上第6位敲出滿貫砲的左右開弓打者，首安則是第一人，前有統一獅羅偉、中信鯨隊百樂、兄弟象隊陳懷山、統一獅隊陽森、中信兄弟隊佩卓。