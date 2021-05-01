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中職／泰迪太穩、蘇智傑滿貫砲 猛獅成首支20勝軍團

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊洋投泰迪繳出7局好投。 聯合報系資料照片
統一獅隊洋投泰迪繳出7局好投。 聯合報系資料照片

洋投泰迪繳出7局好投，蘇智傑滿貫砲助威，統一獅隊今天以5：3撂倒富邦悍將隊，本周至今4戰全勝，也一舉成為本季第一支20勝球隊，讓「20勝風向球」轉向獅子軍。

悍將隊近期屢傳重大傷兵，索沙、蔣智賢已先後開刀，高國輝又在昨天拉傷左小腿，今天降下二軍休養，弟弟高國麟在近期打擊練習傷到右肩，目前無法傳球，此役扛起第3棒、指定打擊出賽，首局敲出兩分砲，但帶給悍將隊的甜蜜時光很短暫。

悍將隊洋投邦威第3局狀態不穩，守備也不幫忙，先被林岱安、陳傑憲、林靖凱接連敲安，右外野手張正偉的失誤，讓獅隊先跑回1分，蘇智傑滿壘時的打席直接轟出右外野牆外，他的生涯第3發滿貫砲，幫助獅隊逆轉戰局。

泰迪也在隊友逆轉後開始展現壓制力，第2局起連續解決18人次，最終先發7局、失2分（責失1分），送出10次三振，取得本季第5勝。

邦威先發6.1局、失5分（責失4分），承擔敗投，本季7場先發還沒有勝投進袋。

中職向來有所謂的「20勝風向球」，去年上、下半季先拿到20勝的中信兄弟、獅隊，最終都順利稱霸季冠軍，加上這兩例，史上合計58個半季，先奪20勝的球隊，季冠軍封王機率高達74%；獅隊今天贏球後，率先抵達20勝大關，占有爭冠有利位置。

蘇智傑 富邦悍將 統一獅

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