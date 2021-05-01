日職／火腿再添7人確診新冠肺炎 2日對西武之戰取消

台灣球迷明天看不到王柏融與吳念庭的同場較勁，日本職棒火腿隊今天增加4名球員、共7人新冠肺炎確診，加上先前已有3人染疫，短期內多數人感染，為防止擴散，明天與西武隊之戰確定延期。

火腿隊今天宣布共有7人在新冠肺炎檢測出現陽性反應，包括洋砲羅德里奎茲（Ronny Rodríguez）、內野手高濱祐仁、外野手今川優馬、捕手郡拓也等4名球員，以及內野守備教練飯山裕志、2名球團人員。

火腿隊昨天已有內野手中島卓也、外野手西川遙輝、捕手清水優心三名主力球員出現陽性反應，另外淺間大基被列為密切接觸者，四人都已下放二軍。

由於其他一軍成員初步篩檢結果都呈陰性，因此昨天、今天兩場對西武的賽事仍正常舉行，不過今天PCR檢測結果出爐，新增羅德里奎茲等4名球員、3名球團人員都是陽性反應。