中職／部分選手不打疫苗 桃猿教頭尊重意願

東京奧運棒球最終資格賽中華隊大名單球員教練明天接種新冠肺炎疫苗，不過部分球員為了避免影響後續比賽選擇不打，樂天桃猿總教練曾豪駒指出，因為選手難免會擔心，尊重他們意願。

6搶1資格賽將在6月16日至20日於台中舉行，中華隊63人大名單及10名教練皆可接種疫苗。之前體育署表示，約有一半選手與教練有意願接種，將於明天比賽結束後，在台北市立聯合醫院和平院區施打。

雖然打完疫苗之後，中職3日沒有比賽，可以休息1天，不過部分選手考量到有可能副作用影響到身體與出賽，決定先不接種疫苗，昨天統一獅隊選手受訪時就說不會打。桃猿隊選手也多數不打疫苗，總教練曾豪駒今天說：「我是不曉得誰要去打、誰不打。」

不過曾豪駒指出，由於打疫苗後的副作用需要時間恢復，選手自己會有擔心的地方，怕影響到後續比賽，且相關配套措施也沒有很明確，所以會尊重球員是否施打的決定；領隊浦韋青也指出，會尊重選手意願。

另外，由於近期桃園發生新冠肺炎群聚案，桃園市5月加強防疫措施，有室內500人、戶外1000人的單場單次人數規範，桃猿隊5月有多達15場主場，不過這個規範由市府單位先行計畫，中職暫不受影響。

浦韋青指出，現在就是遵照指揮中心的指引把防疫做好，也跟桃園市衛生局說可以來現場督導，一起度過難關，「當然我們已經有一些因應計畫，如果未來狀況有變化，當然還是會去配合調整，政府機關的防疫政策還是最優先。」