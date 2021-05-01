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春季聯賽／陳冠宇飆速穩守 安永鮮物保晉級生機
成棒春季聯賽安永鮮物隊今天預賽最終戰與合作金庫交手，安永鮮物一度落後，比賽後半段追分，蔡岱霖敲出滿貫砲，陳冠宇後援穩守、飆速148公里，率隊以7比4拿勝、保住晉級生機。
110年全國成棒甲組春季聯賽預賽最後階段，A組社會隊比賽，安永鮮物今天與合作金庫在高雄立德棒球場交手。
安永鮮物5局靠著接連安打取得2比0領先，合庫6局追分，靠著單局5支安打、1次四壞保送、1次守備失誤，攻下4分、超前比數。
安永鮮物8局打完2比4落後，9局靠著劉鎰嘉適時安打先追1分，滿壘時蔡岱霖敲出致勝滿貫砲；安永鮮物9局下半派出具旅外資歷的投手陳冠宇後援。
陳冠宇總計用21球投1局，被敲出1支安打，沒有投出保送、另有2次三振，最快球速148公里、無失分，替球隊守住勝利。
A組社會隊預賽還有5場比賽，目前前3名球隊合作金庫、新北禾聯、台灣電力隊確定晉級複賽，安永鮮物預賽打完戰績10勝8敗，屏東紅尾隊目前戰績9勝6敗1和，紅尾隊還有2場比賽，最後一張4強門票要等紅尾隊賽程結束才會確定。
B組大學隊確定晉級複賽隊伍為富邦公牛（台灣體大）、台北市大、台灣啤酒（國立體大）和台灣運彩（輔仁大學）；C組大學隊確定晉級複賽隊伍為台東大學、南華大學、文化大學和列特博生技（萬能科大）。
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