快訊

足跡曝光！諾富特確診女員工曾赴中壢大潤發 業者說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春季聯賽／陳冠宇飆速穩守 安永鮮物保晉級生機

中央社 / 台北1日電
110年全國成棒甲組春季聯賽持續進行，社會A組安永鮮物隊1日預賽最終戰與合作金庫交手，陳冠宇後援穩守、飆速148公里，率隊以7比4拿勝，保住晉級生機。 （安永鮮物提供）中央社
110年全國成棒甲組春季聯賽持續進行，社會A組安永鮮物隊1日預賽最終戰與合作金庫交手，陳冠宇後援穩守、飆速148公里，率隊以7比4拿勝，保住晉級生機。 （安永鮮物提供）中央社

成棒春季聯賽安永鮮物隊今天預賽最終戰與合作金庫交手，安永鮮物一度落後，比賽後半段追分，蔡岱霖敲出滿貫砲，陳冠宇後援穩守、飆速148公里，率隊以7比4拿勝、保住晉級生機。

110年全國成棒甲組春季聯賽預賽最後階段，A組社會隊比賽，安永鮮物今天與合作金庫在高雄立德棒球場交手。

安永鮮物5局靠著接連安打取得2比0領先，合庫6局追分，靠著單局5支安打、1次四壞保送、1次守備失誤，攻下4分、超前比數。

安永鮮物8局打完2比4落後，9局靠著劉鎰嘉適時安打先追1分，滿壘時蔡岱霖敲出致勝滿貫砲；安永鮮物9局下半派出具旅外資歷的投手陳冠宇後援。

陳冠宇總計用21球投1局，被敲出1支安打，沒有投出保送、另有2次三振，最快球速148公里、無失分，替球隊守住勝利。

A組社會隊預賽還有5場比賽，目前前3名球隊合作金庫、新北禾聯、台灣電力隊確定晉級複賽，安永鮮物預賽打完戰績10勝8敗，屏東紅尾隊目前戰績9勝6敗1和，紅尾隊還有2場比賽，最後一張4強門票要等紅尾隊賽程結束才會確定。

B組大學隊確定晉級複賽隊伍為富邦公牛（台灣體大）、台北市大、台灣啤酒（國立體大）和台灣運彩（輔仁大學）；C組大學隊確定晉級複賽隊伍為台東大學、南華大學、文化大學和列特博生技（萬能科大）。

春季聯賽 棒協 陳冠宇

延伸閱讀

日職／吳念庭美技沒收王柏融安打 自己也敲安

日職／吳念庭棒打田中將大 吳復連以兒子為榮

周宗志非名校出身 帶領穀保練出火球男的秘密

暌違一年！鋼琴王子陳冠宇信守承諾 24日返嘉開音樂會

相關新聞

中職／龍象大戰重返先發 王維中印象：他們球迷多

味全龍隊明天要在天母球場對上中信兄弟隊，再現「龍象大戰」，也是「龍王」王維中相隔49天再次回到先發的日子，他表示：「一定...

中職／新洋投被小熊隊攔胡 龍隊續找新人選

味全龍隊鎖定的新洋投被「攔胡」，總教練葉君璋透露，該洋將已與小熊隊簽約，未來會持續尋找新人選，加上隔離時間，預計要到下半...

中職／猿隊接種疫苗意願也不高 欠缺配套是原因之一

東京奧運6搶1棒球最終資格賽中華隊教練及選手將於明天接種新冠肺炎疫苗，效力中華職棒的球員中，不少人仍有疑慮，缺乏相關配套...

中職／高國輝下二軍 洪總無奈：比較有力量的都受傷

中職富邦悍將隊近期團隊打擊狀況不佳，主砲高國輝昨天比賽左小腿輕微拉傷、今天被下放二軍，總教練洪一中無奈表示：「比較有力量...

中職／劉劭威走過釋出煎熬首升一軍 以陳鴻文為目標

25歲投手劉劭威去年季後被釋出，春訓以測試球員身分加入富邦悍將隊後正式簽約，二軍出賽表現亮眼，今天生涯首度升上一軍，走過...

日職／宋家豪連5場無失分 再次幫田中將大奪勝

樂天金鷲隊台將宋家豪連兩天登板，今天對羅德隊中繼1局無失分，延續連5場出賽無失分的好表現，也幫助先發的田中將大拿下今年球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。