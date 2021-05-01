日職／宋家豪連5場無失分 再次幫田中將大奪勝

樂天金鷲隊台將宋家豪連兩天登板，今天對羅德隊中繼1局無失分，延續連5場出賽無失分的好表現，也幫助先發的田中將大拿下今年球季第2勝，樂天最終以3：0擊敗羅德。

田中將大今天除了第4局外，局局讓對手上壘，但也能適時化解危機，最終繳出6局被敲5支安打、無失分，有6次三振、1次保送的成績，與3名牛棚投手攜手完封。

宋家豪接在田中將大之後於7局登板，一開始因游擊手失誤讓對方上壘，接下來靠著三振、滾地球抓到兩出局，但加上一次暴投、一次保送，形成一、三壘有人危機，最後讓中村獎吾敲出滾地出局，安全下莊。

宋家豪面對5名打者用了28球，投1局無失分，未被敲安，三振、保送各1次，連續5場無失分，防禦率下降到0.84，也收下個人本季第3次中繼點。

有趣的是，田中將大前一場先發拿下勝投是在4月24日，當時也是由宋家豪、酒居知史和松井裕樹接手，當時田中將大曾讚嘆自家牛棚實在太穩，今天也複製相同劇本。