快訊

亞契無王子頭銜涉及膚色？梅根傳記作家承認：她錯了

日職／宋家豪連5場無失分 再次幫田中將大奪勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天金鷲隊台將宋家豪連兩天登板，今天對羅德隊中繼1局無失分，延續連5場出賽無失分的好表現。 聯合報系資料照
樂天金鷲隊台將宋家豪連兩天登板，今天對羅德隊中繼1局無失分，延續連5場出賽無失分的好表現。 聯合報系資料照

樂天金鷲隊台將宋家豪連兩天登板，今天對羅德隊中繼1局無失分，延續連5場出賽無失分的好表現，也幫助先發的田中將大拿下今年球季第2勝，樂天最終以3：0擊敗羅德。

田中將大今天除了第4局外，局局讓對手上壘，但也能適時化解危機，最終繳出6局被敲5支安打、無失分，有6次三振、1次保送的成績，與3名牛棚投手攜手完封。

宋家豪接在田中將大之後於7局登板，一開始因游擊手失誤讓對方上壘，接下來靠著三振、滾地球抓到兩出局，但加上一次暴投、一次保送，形成一、三壘有人危機，最後讓中村獎吾敲出滾地出局，安全下莊。

宋家豪面對5名打者用了28球，投1局無失分，未被敲安，三振、保送各1次，連續5場無失分，防禦率下降到0.84，也收下個人本季第3次中繼點。

有趣的是，田中將大前一場先發拿下勝投是在4月24日，當時也是由宋家豪、酒居知史和松井裕樹接手，當時田中將大曾讚嘆自家牛棚實在太穩，今天也複製相同劇本。

田中將大 宋家豪 樂天金鷲

延伸閱讀

日職／宋家豪飆速153公里連4場未失分 防禦率小於1

日職／吳念庭棒打田中將大影片 3天衝上17萬次觀看

日職／回歸後奪首勝 田中將大讚宋家豪等後援投手：令人放心

日職／吳念庭棒打田中將大 吳復連以兒子為榮

相關新聞

中職／龍象大戰重返先發 王維中印象：他們球迷多

味全龍隊明天要在天母球場對上中信兄弟隊，再現「龍象大戰」，也是「龍王」王維中相隔49天再次回到先發的日子，他表示：「一定...

中職／新洋投被小熊隊攔胡 龍隊續找新人選

味全龍隊鎖定的新洋投被「攔胡」，總教練葉君璋透露，該洋將已與小熊隊簽約，未來會持續尋找新人選，加上隔離時間，預計要到下半...

中職／猿隊接種疫苗意願也不高 欠缺配套是原因之一

東京奧運6搶1棒球最終資格賽中華隊教練及選手將於明天接種新冠肺炎疫苗，效力中華職棒的球員中，不少人仍有疑慮，缺乏相關配套...

中職／高國輝下二軍 洪總無奈：比較有力量的都受傷

中職富邦悍將隊近期團隊打擊狀況不佳，主砲高國輝昨天比賽左小腿輕微拉傷、今天被下放二軍，總教練洪一中無奈表示：「比較有力量...

中職／劉劭威走過釋出煎熬首升一軍 以陳鴻文為目標

25歲投手劉劭威去年季後被釋出，春訓以測試球員身分加入富邦悍將隊後正式簽約，二軍出賽表現亮眼，今天生涯首度升上一軍，走過...

日職／宋家豪連5場無失分 再次幫田中將大奪勝

樂天金鷲隊台將宋家豪連兩天登板，今天對羅德隊中繼1局無失分，延續連5場出賽無失分的好表現，也幫助先發的田中將大拿下今年球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。