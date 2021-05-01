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日職／吳念庭連2場敲安 王柏融代打吞K

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
西武獅隊與火腿隊三連戰第二場，兩名台將再次同場出賽，吳念庭先發4打數敲1安，王柏融代打吞三振。 擷圖自推特
西武獅隊與火腿隊三連戰第二場，兩名台將再次同場出賽，吳念庭先發4打數敲1安，王柏融代打吞三振。 擷圖自推特

西武獅隊與火腿隊三連戰第二場，兩名台將再次同場出賽，吳念庭先發4打數敲1安，王柏融代打吞三振，不過火腿最後成功逆轉，以5：4奪勝，系列賽扳成1勝1敗。

吳念庭今天擔任先發第六棒、一壘手，前三打席面對上澤直之未能敲安，吞下1次三振，不過9局面對谷川昌希，吳念庭作為首名打者敲出二壘打，最後也靠著山田遙楓的安打，跑回1分，幫助球隊取得4：1領先。

不料9局下火腿隊大舉進攻，中田翔的兩分彈加上大田泰示1分打點二壘打，將比數追平，杉谷拳士更在滿壘時選到再見保送，單局4分成功逆轉。

吳念庭總計4打數1安打，1得分，連續兩場敲安，打擊率為2成82；沒有進入先發名單的王柏融，在8局下上場代打，面對西武隊中繼投手平良海馬，被3顆球三振，打擊率下降至2成86。

吳念庭 火腿 西武獅

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