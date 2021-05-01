快訊

亞契無王子頭銜涉及膚色？梅根傳記作家承認：她錯了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／猿隊接種疫苗意願也不高 欠缺配套是原因之一

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者季相儒／攝影

東京奧運6搶1棒球最終資格賽中華隊教練及選手將於明天接種新冠肺炎疫苗，效力中華職棒的球員中，不少人仍有疑慮，缺乏相關配套措施是卻步的原因之ㄧ，樂天桃猿隊總教練曾豪駒今天也表示，希望配套可以更加完善。

6搶1資格賽預計6月16日在台中洲際棒球場開打，中華隊63人大名單加上教練團，安排在5月2日職棒賽事結束後施打AZ疫苗，特別商請和平醫院加開假日夜間門診，隔天周一職棒休兵日作為休養時間。

不過疫苗施打後的不良反應可能持續1至2天，統一獅隊多數球員沒有接種意願，就是怕影響自己表現、球隊戰績，樂天桃猿隊球員意願也不高。

猿隊球員是否接種疫苗，交由個人決定，領隊浦韋青表示，會與球員進行溝通，「選手的意願最重要，聯盟這邊也是希望以選手的意願為主。」

會不會擔心球員接種疫苗後的戰力狀況？總教練曾豪駒表示，比賽、戰績的影響是教練團會考量，目前接種與否都交由球員決定，但也希望能有更完善的配套。

以美職大聯盟來說，選手注射疫苗若出現不良反應，可移入新冠肺炎傷兵名單，歸隊時間沒有天數限制，球隊戰力可以拉人替補，不至於受太大影響，而南韓職棒為了國家隊球員接種疫苗，將5場例行賽延後舉行，空出時間讓選手充分休息。

目前中職只以周一休兵日作為緩衝，有球員擔心若不良反應時間較長該如何因應，甚至是導致身體長期的影響，這些都欠缺相關安排。

樂天桃猿隊領隊浦韋青。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊領隊浦韋青。記者季相儒／攝影

樂天桃猿 中華隊 棒球

延伸閱讀

中職／對再見三振的好球有意見 猿隊教頭與主審爆衝突

中職／王溢正中繼投兩球退場 何時重返先發沒有時間表

中職／林立失誤丟掉先發 曾豪駒：絕非懲罰性調度

中職／曾總挺賴鴻誠 「讓選手在場上對決」

相關新聞

中職／龍象大戰重返先發 王維中印象：他們球迷多

味全龍隊明天要在天母球場對上中信兄弟隊，再現「龍象大戰」，也是「龍王」王維中相隔49天再次回到先發的日子，他表示：「一定...

中職／新洋投被小熊隊攔胡 龍隊續找新人選

味全龍隊鎖定的新洋投被「攔胡」，總教練葉君璋透露，該洋將已與小熊隊簽約，未來會持續尋找新人選，加上隔離時間，預計要到下半...

中職／猿隊接種疫苗意願也不高 欠缺配套是原因之一

東京奧運6搶1棒球最終資格賽中華隊教練及選手將於明天接種新冠肺炎疫苗，效力中華職棒的球員中，不少人仍有疑慮，缺乏相關配套...

中職／高國輝下二軍 洪總無奈：比較有力量的都受傷

中職富邦悍將隊近期團隊打擊狀況不佳，主砲高國輝昨天比賽左小腿輕微拉傷、今天被下放二軍，總教練洪一中無奈表示：「比較有力量...

中職／劉劭威走過釋出煎熬首升一軍 以陳鴻文為目標

25歲投手劉劭威去年季後被釋出，春訓以測試球員身分加入富邦悍將隊後正式簽約，二軍出賽表現亮眼，今天生涯首度升上一軍，走過...

日職／宋家豪連5場無失分 再次幫田中將大奪勝

樂天金鷲隊台將宋家豪連兩天登板，今天對羅德隊中繼1局無失分，延續連5場出賽無失分的好表現，也幫助先發的田中將大拿下今年球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。