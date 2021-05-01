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中職／猿隊接種疫苗意願也不高 欠缺配套是原因之一
東京奧運6搶1棒球最終資格賽中華隊教練及選手將於明天接種新冠肺炎疫苗，效力中華職棒的球員中，不少人仍有疑慮，缺乏相關配套措施是卻步的原因之ㄧ，樂天桃猿隊總教練曾豪駒今天也表示，希望配套可以更加完善。
6搶1資格賽預計6月16日在台中洲際棒球場開打，中華隊63人大名單加上教練團，安排在5月2日職棒賽事結束後施打AZ疫苗，特別商請和平醫院加開假日夜間門診，隔天周一職棒休兵日作為休養時間。
不過疫苗施打後的不良反應可能持續1至2天，統一獅隊多數球員沒有接種意願，就是怕影響自己表現、球隊戰績，樂天桃猿隊球員意願也不高。
猿隊球員是否接種疫苗，交由個人決定，領隊浦韋青表示，會與球員進行溝通，「選手的意願最重要，聯盟這邊也是希望以選手的意願為主。」
會不會擔心球員接種疫苗後的戰力狀況？總教練曾豪駒表示，比賽、戰績的影響是教練團會考量，目前接種與否都交由球員決定，但也希望能有更完善的配套。
以美職大聯盟來說，選手注射疫苗若出現不良反應，可移入新冠肺炎傷兵名單，歸隊時間沒有天數限制，球隊戰力可以拉人替補，不至於受太大影響，而南韓職棒為了國家隊球員接種疫苗，將5場例行賽延後舉行，空出時間讓選手充分休息。
目前中職只以周一休兵日作為緩衝，有球員擔心若不良反應時間較長該如何因應，甚至是導致身體長期的影響，這些都欠缺相關安排。
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