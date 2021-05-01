中職／高國輝下二軍 洪總無奈：比較有力量的都受傷

中職富邦悍將隊近期團隊打擊狀況不佳，主砲高國輝昨天比賽左小腿輕微拉傷、今天被下放二軍，總教練洪一中無奈表示：「比較有力量的打者都有些傷勢。」

悍將隊今天賽前上半季總計31場比賽打完，戰績15勝16敗、近期吞下2連敗，目前為止團隊打擊率2成49，僅優於味全龍隊。

悍將昨天與統一獅隊交手、高國輝4局守備時提前退場，球團表示高國輝左小腿輕微拉傷，今天也被下放二軍，改拉野手張正偉上一軍。

悍將隊主力打者蔣智賢4月因為肩膀傷勢動刀，高國麟也在打擊練習時震到右肩、出現不適感，昨天也沒有出賽，洪一中表示，蔣智賢一開刀，休息3至5個月跑不掉，歸隊後還要訓練調整，團隊打擊狀況不佳、比較有力的打者都有傷勢，洪一中雖然說沒有頭痛、比賽就是這樣，但語氣中也透露無奈。