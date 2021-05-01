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中職／獅隊吳承諭把握機會讓教練團有信心 沒本錢再失敗

中央社 / 新北1日電
中職統一獅隊投手吳承諭1日受訪透露，今年心態上更成長，去年剛進職棒、太想上一軍，越著急反而跌得越深，今年春訓把基礎打好，也一直告訴自己，「已經有去年的失敗，沒有本錢再失敗了」。 中央社
中職統一獅隊投手吳承諭1日受訪透露，今年心態上更成長，去年剛進職棒、太想上一軍，越著急反而跌得越深，今年春訓把基礎打好，也一直告訴自己，「已經有去年的失敗，沒有本錢再失敗了」。 中央社

統一獅投手吳承諭抓準開季球隊牛棚投手不安定機會投出表現，讓教練團對他有信心，成為球隊牛棚倚重戰力；吳承諭直言已失敗一年、沒本錢再失敗，老經驗投手潘威倫也會分享經驗。

中職統一獅隊投手吳承諭去年整季二軍出賽，總計投29場（16場先發），戰績5勝8敗，出賽防禦率8.80、表現不算理想，今年春訓教練團明確告知本季定位中繼。

獅隊總教練林岳平坦言，吳承諭目前為止在一軍有不錯的表現，其實不在當初預期中，吳承諭抓準開季球隊牛棚投手群傅于剛、王鏡銘等人有狀況，投手群跌跌撞撞的時刻，把握機會、投出好表現，讓教練團信任他，願意持續給他出賽機會。

吳承諭表示，去年二軍先發、中繼出賽紀錄都有，今年明確定位中繼，也知道需要改變丟法，包括進壘的角度、球速、變化球等，都需要更細膩一點，中繼可能只面對3名打者，每球都不可以有失投的空間。

吳承諭也透露，今年心態上更成長，去年剛進到職棒、太想要上一軍、反而越著急跌越深，今年春訓把基礎打好，也一直告訴自己，「已經有去年的失敗，沒有本錢再失敗了」。

今年獅隊資深投手「嘟嘟」潘威倫移往牛棚出賽，吳承諭表示，年輕投手群們也會請教潘威倫比賽經驗，分享打者習性，「他是很厲害的學長、經驗很可貴」。

吳承諭提到，潘威倫會以過來人的經驗分享，球員是要打滿整季的，不要因為一場比賽好或不好，就感到失落或驕傲，「每天都有明天，得失心不能太大」。

牛棚 潘威倫

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