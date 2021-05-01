快訊

諾富特重症主管與華航機師交互傳染 指揮中心曝疫情時間點

侯友宜批指揮中心嚴重疏忽 陳時中強硬回4個字

中職／龍象大戰重返先發 王維中印象：他們球迷多

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊投手王維中。記者季相儒／攝影
味全龍隊投手王維中。記者季相儒／攝影

味全龍隊明天要在天母球場對上中信兄弟隊，再現「龍象大戰」，也是「龍王」王維中相隔49天再次回到先發的日子，他表示：「一定會期待。」

王維中今年球季在3月14日的龍隊開幕戰登板先發，面對統一獅隊投4.2局失3分，賽後左手腕出現瘀青，休息1個月才回到投手丘，從中繼身分開始調整，在洋投布里悍轉戰南韓職棒後，也順勢回到先發輪值行列。

相隔一個半月回到先發，王維中表示：「等待明天來臨，平常心去應戰。」明天龍隊設定王維中預定投65球，估計在4局左右，投手教練郭勝安認為，前一場投得不錯，特別是變化球的掌握度比之前好。

對於回歸先發，王維中說：「一定會期待。」之前5場出賽雖然都是擔任中繼，不過多在6局登板，可以按照先發投手的方式去準備，也幫助自己調整，在天母球場先發雖是第一次，但中繼已有投過，場地適應上沒有太大問題。

這5場中繼出賽，有兩次對上明天的對手、中信兄弟，王維中的成績是1.2局失1分。他表示，對上兄弟的印象是球迷很多，「打者每一棒都要小心，特別有打過安打的。」

對戰王維中曾敲出安打的兄弟打者，有江坤宇、張志豪以及王威晨。

王維中 中信兄弟

延伸閱讀

中職／大雨攪局味全調整輪值 王維中提前回先發戰兄弟

中職／「龍王」花蓮登板 王維中中繼3局飆5K

中職／王維中返先發倒數 對兄弟中繼0.2局失1分

中職／隔592天再奪勝 王維中：沒想過是中繼拿到

相關新聞

中職／龍象大戰重返先發 王維中印象：他們球迷多

味全龍隊明天要在天母球場對上中信兄弟隊，再現「龍象大戰」，也是「龍王」王維中相隔49天再次回到先發的日子，他表示：「一定...

中職／新洋投被小熊隊攔胡 龍隊續找新人選

味全龍隊鎖定的新洋投被「攔胡」，總教練葉君璋透露，該洋將已與小熊隊簽約，未來會持續尋找新人選，加上隔離時間，預計要到下半...

中職／劉劭威走過釋出煎熬首升一軍 以陳鴻文為目標

25歲投手劉劭威去年季後被釋出，春訓以測試球員身分加入富邦悍將隊後正式簽約，二軍出賽表現亮眼，今天生涯首度升上一軍，走過...

日職／「要有退休覺悟」 日媒指陽岱鋼唯一出路是回中職

旅日好手陽岱鋼本季仍在三軍掙扎，曾被《東京體育報》形容是「悲慘現況」，再被日媒《Friday》以「一個在三軍掙扎的15億日圓球員去路」為標題報導，認為他未來想東山再起，唯一希望只能重返中職。 陽

中職／德保拉開心拉弓 射下7連勝

中信兄弟隊「快樂保拉」德保拉昨兩次做出「拉弓」動作，一次守下8局危機、為自己振奮，一次看著隊友李振昌成功關門，兄弟最終就...

中職／沒能在花蓮完成1800安 高國慶坦言「有一點可惜」

錯過在花蓮達成紀錄的機會，統一獅隊42歲老將高國慶坦言「有一點可惜」，昨天來到新莊球場，第7局代打敲出二壘打，終於晉升中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。