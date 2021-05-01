中職／龍象大戰重返先發 王維中印象：他們球迷多

味全龍隊明天要在天母球場對上中信兄弟隊，再現「龍象大戰」，也是「龍王」王維中相隔49天再次回到先發的日子，他表示：「一定會期待。」

王維中今年球季在3月14日的龍隊開幕戰登板先發，面對統一獅隊投4.2局失3分，賽後左手腕出現瘀青，休息1個月才回到投手丘，從中繼身分開始調整，在洋投布里悍轉戰南韓職棒後，也順勢回到先發輪值行列。

相隔一個半月回到先發，王維中表示：「等待明天來臨，平常心去應戰。」明天龍隊設定王維中預定投65球，估計在4局左右，投手教練郭勝安認為，前一場投得不錯，特別是變化球的掌握度比之前好。

對於回歸先發，王維中說：「一定會期待。」之前5場出賽雖然都是擔任中繼，不過多在6局登板，可以按照先發投手的方式去準備，也幫助自己調整，在天母球場先發雖是第一次，但中繼已有投過，場地適應上沒有太大問題。

這5場中繼出賽，有兩次對上明天的對手、中信兄弟，王維中的成績是1.2局失1分。他表示，對上兄弟的印象是球迷很多，「打者每一棒都要小心，特別有打過安打的。」

對戰王維中曾敲出安打的兄弟打者，有江坤宇、張志豪以及王威晨。