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中職／劉劭威走過釋出煎熬首升一軍 以陳鴻文為目標

中央社 / 新北1日電
今天生涯首度升上一軍，走過釋出煎熬，劉劭威表示，有機會就全力以赴。 富邦悍將提供(資料照)
今天生涯首度升上一軍，走過釋出煎熬，劉劭威表示，有機會就全力以赴。 富邦悍將提供(資料照)

25歲投手劉劭威去年季後被釋出，春訓以測試球員身分加入富邦悍將隊後正式簽約，二軍出賽表現亮眼，今天生涯首度升上一軍，走過釋出煎熬，劉劭威表示，有機會就全力以赴。

劉劭威業餘時期最快球速就能投到破150公里，2019年季中選秀被中信兄弟選入，但前2個球季僅有二軍出賽紀錄，去年季後被釋出，春訓以測試球員身分加入富邦悍將隊，投出不錯表現，悍將3月初宣布正式與劉劭威簽約。

劉劭威本季目前為止二軍出賽表現亮眼，總計14場後援，投14局失掉3分責失分，出賽防禦率1.93，戰績1敗4中繼3救援成功，今天生涯首度升上一軍，悍將投手張瑞麟下二軍。

悍將隊總教練洪一中表示，劉劭威二軍表現不錯，「有表現有機會，也讓二軍努力的球員有一個盼望」，洪一中也提到，劉劭威目前出賽均速都可以突破140公里，控球也有改善。

劉劭威透露，去年接到釋出消息時其實有點煎熬、負面想法很多，只能找方式釋放，像是釣蝦、玩手遊、看綜藝節目等，讓自己改變想法，「壓力也可以變成動力」。

從釋出、春訓測試、正式簽約到生涯首度踏上一軍，劉劭威表示，過程很辛苦但每天都會激勵自己，「再努力一點、看能不能有機會」，把悍將隊投手陳鴻文當成目標，「學長有鼓勵我，我有這麼好的身材條件，不需要害怕打者」。

劉劭威表示，昨晚約11時接到通知今天到新莊報到，有嚇一跳，也很亢奮，有機會上場就全力以赴，把自己準備好、給教練團使用。

富邦悍將 洪一中 中信兄弟

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