日職／「要有退休覺悟」 日媒指陽岱鋼唯一出路是回中職
旅日好手陽岱鋼本季仍在三軍掙扎，曾被《東京體育報》形容是「悲慘現況」，再被日媒《Friday》以「一個在三軍掙扎的15億日圓球員去路」為標題報導，認為他未來想東山再起，唯一希望只能重返中職。
陽岱鋼因被指在二軍沒有幹勁被下放三軍，不得原辰德監督信任早有跡可循，日媒《Friday》還原昔日他以FA加盟巨人軍時，擔任顧問的原辰德就持反對意見，報導中引述關係人士說法：「陽加入時是前監督高橋由伸的時代，現在改由原辰德領軍，讓情況變得複雜，他好像曾經說過，陽在火腿隊時就常受傷，為什麼要網羅他呢？」
此外日媒指出陽岱鋼仍有「台灣超級球星」自尊，未來想在原監督時代復活很困難，交易也不太可能，加上來到合約年，預期年底就會收到戰力外通告，「要有退休的覺悟」。
不過日媒也沒忘了幫陽岱鋼找出路，認為他若想東山再起，應該就是返台加入中職，以他的實力應還能打2~3年，對收視率也有幫助，之後還可轉當教練傳承經驗，也是很有可能的選項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言