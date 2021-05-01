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日職／「要有退休覺悟」 日媒指陽岱鋼唯一出路是回中職

聯合新聞網 / 綜合報導
陽岱鋼在巨人已完全沒機會，日媒稱他唯一出路是回中職打球。 聯合報系資料照
陽岱鋼在巨人已完全沒機會，日媒稱他唯一出路是回中職打球。 聯合報系資料照

旅日好手陽岱鋼本季仍在三軍掙扎，曾被《東京體育報》形容是「悲慘現況」，再被日媒《Friday》以「一個在三軍掙扎的15億日圓球員去路」為標題報導，認為他未來想東山再起，唯一希望只能重返中職。

陽岱鋼因被指在二軍沒有幹勁被下放三軍，不得原辰德監督信任早有跡可循，日媒《Friday》還原昔日他以FA加盟巨人軍時，擔任顧問的原辰德就持反對意見，報導中引述關係人士說法：「陽加入時是前監督高橋由伸的時代，現在改由原辰德領軍，讓情況變得複雜，他好像曾經說過，陽在火腿隊時就常受傷，為什麼要網羅他呢？」

此外日媒指出陽岱鋼仍有「台灣超級球星」自尊，未來想在原監督時代復活很困難，交易也不太可能，加上來到合約年，預期年底就會收到戰力外通告，「要有退休的覺悟」。

不過日媒也沒忘了幫陽岱鋼找出路，認為他若想東山再起，應該就是返台加入中職，以他的實力應還能打2~3年，對收視率也有幫助，之後還可轉當教練傳承經驗，也是很有可能的選項。

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