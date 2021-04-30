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中職／私心想在花蓮完成 高國慶達1800安感受角色轉換
統一獅隊42歲老將高國慶，原本鎖定花蓮之戰完成1800安里程碑，卻錯過機會，今天在新莊球場代打敲出1800安，他坦言「有一點可惜」，但也笑說還有要繼續挑戰的，「（距離2000安）還有兩百嘛！還要再4年吧！」
高國慶賽前已累積1799安，獅隊前兩場在花蓮出賽，他也私心希望在花蓮完成紀錄，「我表姐都把花束準備好了，我的家人也有在，有一點可惜，但還是達成了，媽媽應該有在電視機前看到吧！」
從1700安到1800安跨越了近兩年，高國慶也從中感受到角色的轉變，「現在就角色就是這樣，就算球感好，也不一定每場都上，要花時間去調整，這是我們年輕時比較少碰到的。」
高國慶透露，和陳鏞基、潘武雄都有聊這些，花更多心力思考自己該怎麼做，「我有一個感覺啦！就算球感沒有，但信心不能沒有，要揮出手上的球棒。」
高國慶今天以42歲又206天進入「1800安俱樂部」，改寫最老紀錄，1697場、6562打席、5948打數都是耗時最久紀錄；彭政閔以1549場、6418打席、5312打數握有最速紀錄。
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